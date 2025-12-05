BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo de Policía Nacional. BC

En busca y captura dos hombres que cometieron hurtos en Burgos con el método 'la siembra'

Los investigados intentaron extraer dinero utilizando las tarjetas de crédito sustraídas, sistema utilizado en todo el país

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:17

Comenta

Dos varones han sido investigados tras cometer hurtos en Burgos mediante el método de 'la siembra'. En este caso, los presuntos autores no consiguieron robar dinero, pero es el modus operandi que ya han utilizado a lo largo y ancho del país.

Así lo indica la Policía Nacional, que identificó a dos varones el pasado verano tras cometer en Burgos sendos delitos contra la propiedad. Mediante el método de 'la siembra', los hombres realizaron presuntos hurtos sobre dos mujeres el 26 de julio y 5 de septiembre, a plena luz del día y en parkings de supermercados de la capital.

Noticias relacionadas

Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos

Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos

Seis años de prisión para un condenado por agresión sexual en Miranda de Ebro

Seis años de prisión para un condenado por agresión sexual en Miranda de Ebro

Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días

Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días

Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos

Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos

El botín logrado en Burgos por los presuntos autores fue, en el primer hecho, de 90 euros en efectivo, una tarjeta bancaria, un teléfono móvil, y la documentación personal de la víctima. En el segundo, se apoderaron de 535 euros en efectivo, cuatro tarjetas bancarias y un teléfono móvil.

En ambos casos, y una vez en poder de las tarjetas bancarias sustraídas, los ladrones se dirigieron de inmediato a un cajero automático y trataron de extraer altas cantidades en efectivo, no pudiendo lograr su objetivo. La operativa criminal empleada fue idéntica en ambos hechos y responde al método 'la siembra'.

En qué consiste el método de robo 'la siembra', utilizado en Burgos

En la operativa 'la siembra', los autores viajan a bordo de un vehículo alquilado, con frecuencia con documentación falsa, y se desplazan hasta la ciudad donde pretenden delinquir, como en el caso de Burgos. Una vez allí, merodean en los aparcamientos de un supermercado y eligen a su víctima, que es, generalmente, una persona de avanzada edad que vaya sola. Los autores abordan a la víctima en el momento en el que vuelven al vehículo tras comprar y depositan sus bolsas en su coche, que permanece abierto. Uno de los ladrones le pregunta por cualquier dirección, localización o lugar, captando su atención y fingiendo atender a las indicaciones. Al mismo tiempo, otro ladrón abre la puerta del copiloto y se apodera con rapidez del bolso con sus pertenencias, huyendo del lugar, según cuenta la Policía Nacional.

Ante lo ocurrido, ambos individuos se enfrentan a la imputación de los delitos de hurto, tentativa de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, y se ha emitido una orden de detención policial de ámbito nacional contra ellos. Sin embargo, no han trascendido más detalles acerca de la identidad de los sujetos.

Acumulan numerosas detenciones previas, no sólo en Burgos, por su participación en este tipo de hechos en localidades como Cáceres, Salamanca, Málaga o Medina del Campo, además de en la capital de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año
  2. 2 Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos
  3. 3 Las pintadas y el vandalismo que dividen a los vecinos de un pueblo de Burgos
  4. 4 El panettone de Burgos «como una catedral» que está entre los diez mejores del mundo
  5. 5 Los platos de Burgos que recomienda National Geographic para viajar con el paladar
  6. 6 La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México
  7. 7 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8 Sonorama 2026: cartel completo, venta de entradas y otras novedades para la nueva edición
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 4 de diciembre
  10. 10 El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta En busca y captura dos hombres que cometieron hurtos en Burgos con el método 'la siembra'

En busca y captura dos hombres que cometieron hurtos en Burgos con el método &#039;la siembra&#039;