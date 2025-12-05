En busca y captura dos hombres que cometieron hurtos en Burgos con el método 'la siembra' Los investigados intentaron extraer dinero utilizando las tarjetas de crédito sustraídas, sistema utilizado en todo el país

Dos varones han sido investigados tras cometer hurtos en Burgos mediante el método de 'la siembra'. En este caso, los presuntos autores no consiguieron robar dinero, pero es el modus operandi que ya han utilizado a lo largo y ancho del país.

Así lo indica la Policía Nacional, que identificó a dos varones el pasado verano tras cometer en Burgos sendos delitos contra la propiedad. Mediante el método de 'la siembra', los hombres realizaron presuntos hurtos sobre dos mujeres el 26 de julio y 5 de septiembre, a plena luz del día y en parkings de supermercados de la capital.

El botín logrado en Burgos por los presuntos autores fue, en el primer hecho, de 90 euros en efectivo, una tarjeta bancaria, un teléfono móvil, y la documentación personal de la víctima. En el segundo, se apoderaron de 535 euros en efectivo, cuatro tarjetas bancarias y un teléfono móvil.

En ambos casos, y una vez en poder de las tarjetas bancarias sustraídas, los ladrones se dirigieron de inmediato a un cajero automático y trataron de extraer altas cantidades en efectivo, no pudiendo lograr su objetivo. La operativa criminal empleada fue idéntica en ambos hechos y responde al método 'la siembra'.

En qué consiste el método de robo 'la siembra', utilizado en Burgos En la operativa 'la siembra', los autores viajan a bordo de un vehículo alquilado, con frecuencia con documentación falsa, y se desplazan hasta la ciudad donde pretenden delinquir, como en el caso de Burgos. Una vez allí, merodean en los aparcamientos de un supermercado y eligen a su víctima, que es, generalmente, una persona de avanzada edad que vaya sola. Los autores abordan a la víctima en el momento en el que vuelven al vehículo tras comprar y depositan sus bolsas en su coche, que permanece abierto. Uno de los ladrones le pregunta por cualquier dirección, localización o lugar, captando su atención y fingiendo atender a las indicaciones. Al mismo tiempo, otro ladrón abre la puerta del copiloto y se apodera con rapidez del bolso con sus pertenencias, huyendo del lugar, según cuenta la Policía Nacional.

Ante lo ocurrido, ambos individuos se enfrentan a la imputación de los delitos de hurto, tentativa de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, y se ha emitido una orden de detención policial de ámbito nacional contra ellos. Sin embargo, no han trascendido más detalles acerca de la identidad de los sujetos.

Acumulan numerosas detenciones previas, no sólo en Burgos, por su participación en este tipo de hechos en localidades como Cáceres, Salamanca, Málaga o Medina del Campo, además de en la capital de España.