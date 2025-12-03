BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio de Justicia de Burgos, sede del TSJCyL. BC

Seis años de prisión para un condenado por agresión sexual en Miranda de Ebro

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechaza el recurso del condenado, que alegaba vulneración de la presunción de inocencia y pedía la absolución

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:58

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la condena de seis años de prisión para un hombre sentenciado por agredir sexualmente a su vecina en Miranda de Ebro, en Burgos, además de ratificar las penas impuestas por resistencia a la autoridad y lesiones. La Sala desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba vulneración de la presunción de inocencia, errores en la valoración de la prueba y la indebida no aplicación de una atenuante por embriaguez, según recoge la sentencia del alto tribunal.

Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2019 cuando el condenado accedió al domicilio de la víctima, la empujó contra un sillón, intentó mantener relaciones sexuales y llegó a introducirle los dedos en la vagina pese a su negativa. La mujer logró avisar a la Policía y el acusado huyó a su vivienda, donde se resistió a la detención y causó lesiones a un agente, según detalla el fallo.

La Sala considera que existe prueba «válida y suficiente» para desvirtuar la presunción de inocencia, basándose en la declaración «persistente, verosímil y uniforme» de la víctima, el testimonio policial, informes forenses y análisis biológicos. Estos últimos detectaron restos genéticos de la mujer en la mano del acusado, lo que «corrobora la versión de los hechos», según recoge la resolución.

Noticias relacionadas

Las monjas cismáticas trasladaron más de 30 piezas de arte a Orduña y se investiga si se iban a poner a la venta

Las monjas cismáticas trasladaron más de 30 piezas de arte a Orduña y se investiga si se iban a poner a la venta

Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días

Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días

Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos

Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos

Los magistrados también rechazan la aplicación de la atenuante de embriaguez al no existir indicios de que el consumo de alcohol alterase sus capacidades, subrayando que «las acciones realizadas denotan que era plenamente consciente de sus actos», según consta en el fallo. El tribunal tampoco impone costas de segunda instancia al no apreciar mala fe en el recurso.

Finalmente, la sentencia confirma la condena inicial, que incluye seis años de prisión por agresión sexual, dos penas adicionales de tres meses y un día por resistencia y lesiones, medidas de alejamiento y libertad vigilada, así como indemnizaciones a la víctima y al agente lesionado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante de comida mexicana que abre en el centro de Burgos
  2. 2 El Ayuntamiento hará las seis pasarelas sobre el Arlanzón en tres años y remodelará la avenida
  3. 3 Muere Roberto Balbás, presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes de Burgos
  4. 4 Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano
  5. 5 Plaza de Vega y Vadillos, las zonas con mayor presencia de extranjeros en Burgos capital
  6. 6 La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos
  7. 7 Los cinco negocios de Burgos que han ganado un Premio Comercio Referente 2025
  8. 8 Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos
  9. 9 Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días
  10. 10 La UBU se especializa en tecnología de drones para uso militar, industrial y logístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Seis años de prisión para un condenado por agresión sexual en Miranda de Ebro

Seis años de prisión para un condenado por agresión sexual en Miranda de Ebro