Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos

Detenido un hombre de más de 50 años, sin antecedentes penales, por presunto tráfico de drogas en la zona sur de Burgos. La Policía Nacional lo puso a disposición judicial tras una investigación sobre la venta de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició hace aproximadamente seis meses, después de recibir información que señalaba que el detenido vendía cocaína a consumidores finales desde su domicilio. Durante el seguimiento de sus movimientos, los agentes documentaron presuntos intercambios de droga por dinero, tanto en su vivienda como en diferentes puntos de la ciudad, utilizando su vehículo para distribuir las sustancias.

El 25 de noviembre, y contando con la correspondiente autorización judicial, la Policía Nacional registró el domicilio del detenido, donde halló e intervino 13,5 gramos de cocaína, 450 gramos de marihuana, 7 gramos de hachís y una báscula de precisión utilizada presuntamente para el pesado de las sustancias.

La detención y la intervención forman parte de las operaciones preventivas y de investigación de la Policía Nacional sobre puntos de venta de drogas, reforzando su labor en la lucha contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en la ciudad.