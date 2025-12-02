BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia en Burgos BC

Herida en un atropello en Burgos

El incidente ocurrió a las 07:56 horas a la altura del número 120 de la calle Condesa Mencía

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:52

Una mujer de aproximadamente 50 años ha resultado herida tras un atropello registrado a las 07:56 horas de este martes, 2 de diciembre, en la calle Condesa Mencía, a la altura del número 120, en Burgos.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 dio aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local de Burgos y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó recursos para atender a la mujer en el lugar del suceso. La víctima presentaba dolor en una pierna y en una mano tras el incidente.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias del atropello.

