BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia en Burgos BC

Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos

El siniestro, registrado a las 06:43 horas en la avenida Arlanzón, movilizó a Policía Local, CNP y Sacyl para asistir a dos varones con dolores cervicales, de espalda y de cabeza.

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:50

Comenta

Dos varones han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado a las 06:43 horas de este lunes, 1 de diciembre, en la avenida Arlanzón de Burgos, a la altura de la rotonda con la calle Juan Ramón Jiménez. El siniestro se produjo tras la colisión entre dos vehículos.

Noticias relacionadas

Herida tras ser atropellada en Burgos

Herida tras ser atropellada en Burgos

Herida y atrapada en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos

Herida y atrapada en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos

Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos

Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León dio aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó recursos para atender a los heridos: uno con dolor de espalda y cervicales, y otro que presentaba dolor de cabeza.

Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su evolución ni sobre las causas del accidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que ya está entre los más bonitos de España
  2. 2 Los 195 bares y comercios rurales de Burgos que se beneficiarán de una ayuda de 1.500 euros
  3. 3 De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos
  4. 4 Las exportaciones burgalesas siguen marcando récords en mitad de la guerra arancelaria
  5. 5 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 30 de noviembre
  6. 6 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  7. 7 Marcha multitudinaria para celebrar los 25 años de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad
  8. 8 La historia y leyenda de una de las santas más jóvenes del Cristianismo
  9. 9 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  10. 10 Burgos incorpora un galardón a ciudadano comprometido a los Premios Ciudad de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos

Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos