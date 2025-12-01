Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos El siniestro, registrado a las 06:43 horas en la avenida Arlanzón, movilizó a Policía Local, CNP y Sacyl para asistir a dos varones con dolores cervicales, de espalda y de cabeza.

Natalia Sáez Ursúa Burgos Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:50

Dos varones han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado a las 06:43 horas de este lunes, 1 de diciembre, en la avenida Arlanzón de Burgos, a la altura de la rotonda con la calle Juan Ramón Jiménez. El siniestro se produjo tras la colisión entre dos vehículos.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León dio aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó recursos para atender a los heridos: uno con dolor de espalda y cervicales, y otro que presentaba dolor de cabeza.

Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su evolución ni sobre las causas del accidente.