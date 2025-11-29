Herida tras ser atropellada en Burgos El accidente se produjo a las 19:35 horas en la avenida de Vizcaya, en Medina de Pomar

Natalia Sáez Ursúa Burgos Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida tras sufrir un atropello a las 19:35 horas de este sábado, 29 de noviembre, en la avenida de Vizcaya, en el municipio burgalés de Medina de Pomar.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León dio aviso a la Policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó recursos para atender a la mujer en el lugar del incidente, quién presentaba un golpe en la cabeza y sangraba en el momento del aviso.

Por ahora no se han ofrecido más detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello.