Imagen de archivo de un camión de Bomberos de la provincia de Burgos. BC

Intoxicado por un incendio en una vivienda en Burgos

Un varón ha tenido que ser atendido tras inhalar humo el incendio de una vivienda en Bocos, junto a Villarcayo

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:01

Un varón ha tenido que ser atendido en la mañana de este sábado tras resultar intoxicado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda situada en la localidad de Bocos, en el norte de la provincia de Burgos.

Minutos antes de las 11 de la mañana se ha dado aviso de la presencia de llamas en un edificio de dos plantas ubicado en la calle Rosario de la localidad, perteneciente al municipio de Villarcayo. Según confirmaban testigos presenciales, en ese momento se veían llamas saliendo por el tiro de la chimenea del inmueble.

Minutos después se han trasladado hasta allí efectivos del parque de bomberos voluntarios de Medina de Pomar, que se han desplegado para intentar sofocar el incendio.

También se han trasladado hasta allí dotaciones de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, cuyos facultativos han atendido a un varón que ha resultado intoxicado.

