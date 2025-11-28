BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl. Manu Laya

Herido y atrapado en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos

El suceso se ha producido en Merindad de Montija al colisionar dos turismos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Una persona ha resultado herida este viernes por la tarde en un aparatoso accidente en la provincia de Burgos. El suceso se ha producido en el kilómetro 84 de la CL-629, en Merindad de Montija, a las 18:17 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión lateral entre dos vehículos.

El alertante indicaba que había una persona atrapada en el interior de unos vehículos y que se hallaba inconsciente.

Desde el 112 se trasladaba el aviso a los Bomberos de Burgos, Bomberos de Miranda de Ebro, Guardia Civil de tráfico de Burgos, y Emergencias sanitarias - Sacyl que enviaba recursos para atender a la persona herida.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Te puede interesar

Herido y atrapado en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos