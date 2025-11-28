Herido y atrapado en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos El suceso se ha producido en Merindad de Montija al colisionar dos turismos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:02 Comenta Compartir

Una persona ha resultado herida este viernes por la tarde en un aparatoso accidente en la provincia de Burgos. El suceso se ha producido en el kilómetro 84 de la CL-629, en Merindad de Montija, a las 18:17 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión lateral entre dos vehículos.

El alertante indicaba que había una persona atrapada en el interior de unos vehículos y que se hallaba inconsciente.

Desde el 112 se trasladaba el aviso a los Bomberos de Burgos, Bomberos de Miranda de Ebro, Guardia Civil de tráfico de Burgos, y Emergencias sanitarias - Sacyl que enviaba recursos para atender a la persona herida.

En actualización Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.