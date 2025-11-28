BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Un ajuste de cuentas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos
Lugar del incidente y rastros del mismo. GIT

Testigos del tiroteo en Burgos: «Es algo que nunca esperas ver»

Tras recibir cinco impactos de bala en plena calle, el herido se refugió en el interior de un establecimiento. Los vecinos del entorno no dan crédito

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

Sorpresa, indignación y sí, miedo. Eso es lo que sintieron ayer las numerosas personas que se encontraban o pasaban cerca del cruce entre las calles Vitoria y Doña Constanza, en pleno corazón del barrio burgalés de Gamonal, donde un hombre que continúa en busca y captura abrió fuego en plena calle contra otro.

El herido, que continúa ingresado en el hospital en estado crítico, recibió cinco balazos en diferentes partes de su cuerpo en plena calle. Hoy, el suceso es el principal tema de conversación en la zona. De hecho, a primera hora todavía eran perfectamente visibles los rastros de sangre en la acera comprendida entre el número 163 y el bar Ni Contigo, donde el agredido consiguió refugiarse de su agresor antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

En aquel momento, el bar se encontraba lleno de clientes, con todas las mesas ocupadas. Según reconocen sus camareros, desde el interior se escuchó el ruido de los disparos, pero en un punto tan concurrido como ese y a esas horas, pasaron hasta cierto punto desapercibidos. Sin embargo, apenas unos segundos más tarde comenzó el caos.

«Por ahí pasan familias todo el rato»

Según relatan testigos presenciales, varios clientes huyeron del establecimiento mientras otros se quedaban en su interior. El herido se refugió en la cocina mientras el agresor huía de la zona. Fue allí mismo donde atendieron al herido, un hombre de 47 años de nacionalidad colombiana, ante la estupefacción de todos los presentes.

«Fue un susto tremendo. Nunca te imaginas que algo así pueda pasar en Burgos», aseguran las camareras del establecimiento al tiempo que insisten en que todo el suceso tuvo lugar fuera. «Los disparos fueron en la calle. El herido entró a refugiarse aquí como podría haber entrado en el local de al lado», señalan.

Lugar muy concurrido

Sus impresiones, en todo caso, son compartidas por testigos. «Estaba paseando al perro y me encontré con todo el jaleo», explica otro vecino del entorno, que esta mañana no daba crédito a lo sucedido. Máxime teniendo en cuenta que se trata de uno de los cruces más transitados de la ciudad y que el tiroteo tuvo lugar en una hora punta.

«Por ahí pasan familias todo el rato. Podría haber sido una desgracia enrome», puntualiza otro vecino de la zona, quien lamenta que en los últimos años se han repetido algunas escenas similares en el barrio, con agresiones en plena calle, incluso con algún muerto, pero nunca a esa hora y con una pistola.

