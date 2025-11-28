Herida una mujer en un accidente de tráfico en el norte de Burgos Una mujer de 48 años de edad ha resultado herida leve tras una colisión por alcance entre un turismo y un camión en Horna

Una mujer de 48 años de edad ha resultado herida leve a media mañana de este viernes como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la CL-629, al norte de la provincia de Burgos.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 10:30 horas de la mañana, cuando un turismo que circulaba por el kilómetro 61 de la vía, en la localidad de Horna (Villarcayo) se ha visto involucrado en una colisión por alcance con un camión. Como consecuencia del impacto, la conductora del turismo ha sufrido lesiones en el cuello y la espalda.

Tras dar la voz de alarma, hasta el lugar se han desplazado sendas dotaciones de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, cuyos facultativos han atendido a la mujer.

