BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un ajuste de cuentas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos
Ambulancia del Sacyl. BC

Herida una mujer en un accidente de tráfico en el norte de Burgos

Una mujer de 48 años de edad ha resultado herida leve tras una colisión por alcance entre un turismo y un camión en Horna

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

Una mujer de 48 años de edad ha resultado herida leve a media mañana de este viernes como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la CL-629, al norte de la provincia de Burgos.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 10:30 horas de la mañana, cuando un turismo que circulaba por el kilómetro 61 de la vía, en la localidad de Horna (Villarcayo) se ha visto involucrado en una colisión por alcance con un camión. Como consecuencia del impacto, la conductora del turismo ha sufrido lesiones en el cuello y la espalda.

Noticias relacionadas

Un ajuste de cuentas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos

Un ajuste de cuentas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos

Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión

Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión

Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

Un herido al salirse de la carretera por el hielo en un pueblo de Burgos

Un herido al salirse de la carretera por el hielo en un pueblo de Burgos

Tras dar la voz de alarma, hasta el lugar se han desplazado sendas dotaciones de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, cuyos facultativos han atendido a la mujer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ajuste de cuentas por drogas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos
  2. 2 El restaurante de la provincia de Burgos que entra en la Guía Michelin 2026
  3. 3 Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  5. 5 Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión
  6. 6 Detenida una segunda persona en el registro del convento de Belorado
  7. 7 CaminODS, la ruta por 17 pueblos de Burgos que impulsan proyectos sostenibles
  8. 8 Exigen en Burgos un piso para pacientes oncohematológicos tras tres años sin respuesta
  9. 9 Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a impedir que se lleven a las mayores del monasterio de Orduña
  10. 10 El Ayuntamiento de Burgos no renuncia a celebrar la Fiesta de la Cecina de San Pedro de la Fuente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herida una mujer en un accidente de tráfico en el norte de Burgos

Herida una mujer en un accidente de tráfico en el norte de Burgos