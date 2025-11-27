BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Calle Padre Flórez, en Burgos. RRV

Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

La mujer, de 92 años, aqueja dolor en el ojo y la espalda

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:51

Una anciana ha resultado herida tras ser atropellada en Burgos. El suceso ha ocurrido durante la mañana del jueves, 27 de noviembre, en el barrio de Los Vadillos de la capital.

Sobre las 10:19 horas de la mañana, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso. Cuando daba marcha atrás, un turismo ha atropellado a una anciana de 92 años en la esquina entre la calle Padre Flórez y Rey Don Pedro.

Tras el accidente, la anciana se quejaba de dolor en un ojo y también en la espalda. Los servicios de Emergencias avisaban a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl, que movilizaba una ambulancia hasta el lugar para atender a la mujer herida.

