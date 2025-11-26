BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 26 de noviembre
Policía Local y servicios sanitarios en el lugar del suceso en la avenida de la Paz. SS

Auxilian a un hombre tras caer y quedar inconsciente en plena calle en Burgos

El 112 recibía una llamada solicitando ayuda para un varón de mediana edad en la avenida de la Paz

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

Un hombre ha sido atendido en Burgos este miércoles por la tarde tras sufrir un incidente en plena calle. El 112 recibía una llamada a las 19:42 horas alertando de que un varón de mediana edad se había caído en la acera a la altura del número 28 de la avenida de la Paz.

El alertante indicanba que la víctima se hallaba inconsciente en el suelo y solicitaba asistencia sanitaria urgente. El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos y a emergencias sanitarias, Sacyl, que enviaba una ambulancia hasta el lugar del suceso, en la acera junto a Beroil.

El incidente sanitario ha sorprendido a los vecinos que transitaban por la zona y se ha generado cierto revuelo al observar cómo los agentes de la Policía Local de Burgos y los profesionales sanitarios atendían al hombre. Afortundadamente, todo ha quedado en un susto ya que la víctima ha recuperado la consciencia en el lugar.

