Auxilian a un hombre tras caer y quedar inconsciente en plena calle en Burgos El 112 recibía una llamada solicitando ayuda para un varón de mediana edad en la avenida de la Paz

Policía Local y servicios sanitarios en el lugar del suceso en la avenida de la Paz.

Sara Sendino Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:45 | Actualizado 21:25h.

Un hombre ha sido atendido en Burgos este miércoles por la tarde tras sufrir un incidente en plena calle. El 112 recibía una llamada a las 19:42 horas alertando de que un varón de mediana edad se había caído en la acera a la altura del número 28 de la avenida de la Paz.

El alertante indicanba que la víctima se hallaba inconsciente en el suelo y solicitaba asistencia sanitaria urgente. El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos y a emergencias sanitarias, Sacyl, que enviaba una ambulancia hasta el lugar del suceso, en la acera junto a Beroil.

El incidente sanitario ha sorprendido a los vecinos que transitaban por la zona y se ha generado cierto revuelo al observar cómo los agentes de la Policía Local de Burgos y los profesionales sanitarios atendían al hombre. Afortundadamente, todo ha quedado en un susto ya que la víctima ha recuperado la consciencia en el lugar.