Un herido al salirse de la carretera por el hielo en un pueblo de Burgos El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana en la entrada del pueblo burgalés de Villaescusa de Roa

Aythami Pérez Miguel Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:44 Comenta Compartir

La mañana del miércoles 26 de noviembre deja, en un pueblo de Burgos, a una persona herida debido a un accidente de tráfico donde el hielo ha sido la causa. El suceso ha ocurrido a la entrada de Villaescusa de Roa, en la comarca burgalesa de La Ribera.

La sala de operaciones 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso del siniestro a las 7.39 horas. Se informaba de que en la BU-P-1101, a la entrada de Villaescusa de Roa, un turismo se había salido de la vía debido al hielo que había en la calzada. El conductor, un varón de unos 40 años, presentaba heridas.

Atención al herido

Al lugar se desplazaron efectivos de Tráfico de Burgos y los servicios sanitarios de Sacyl, que movilizaron una ambulancia. El herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital Santos Reyes de Aranda para recibir asistencia médica.

Precauciones

El accidente pone de relieve las precauciones que deben adoptarse al circular por carreteras secundarias y con hielo, especialmente durante las primeras horas del día.