Herida una mujer tras una colisión entre dos coches en el centro de Briviesca Una mujer necesita asistencia sanitaria tras sufrir una colisión por alcance en la avenida de los Reyes Católicos

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:02

Una mujer ha resultado herida leve a media mañana de este lunes como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en pleno centro de la localidad burgalesa de Briviesca.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 11:30 horas, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 ha tenido constancia de una colisión por alcance entre dos turismos registrada en la avenida de los Reyes Católicos, a la altura del número 1.

Como consecuencia del impacto, la ocupante del primero de los turismos ha resultado herida, refiriendo dolor en el pecho.

Inmediatamente, hasta allí se han desplazado dotaciones de la Policía Local de Briviesca, así como de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia con personal médico para atender a la mujer.