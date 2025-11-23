BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl. BC

Una mujer resulta herida tras chocar con un camión en Burgos

La conductora ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencia y los bomberos han tenido que limpiar la calzada

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:47

Comenta

Una mujer ha resultado herida fruto de una colisión entre el turismo en el que circulaba y un camión. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de hoy, 23 de noviembre, en Burgos.

Alrededor de las 05:53 horas, el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso acerca del accidente. Este tuvo lugar en el kilómetro 245 de la N-1, en las proximidades de la localidad de Villafría. Se solicita asistencia para la conductora del turismo, de 31 años.

Ante la información recogida, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Burgos y a Sacyl, que moviliza una ambulancia de soporte vital básico, que finalmente traslada a la mujer al Hospital Universitario de Burgos. De igual forma, también se ha movilizado a los Bomberos de Burgos, los cuales han limpiado la calzada por la presencia de restos que habían quedado en el asfalto fruto del choque.

