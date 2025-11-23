Una mujer resulta herida tras chocar con un camión en Burgos La conductora ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencia y los bomberos han tenido que limpiar la calzada

Adrián Miguel Ruiz Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:47

Una mujer ha resultado herida fruto de una colisión entre el turismo en el que circulaba y un camión. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de hoy, 23 de noviembre, en Burgos.

Alrededor de las 05:53 horas, el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso acerca del accidente. Este tuvo lugar en el kilómetro 245 de la N-1, en las proximidades de la localidad de Villafría. Se solicita asistencia para la conductora del turismo, de 31 años.

Ante la información recogida, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Burgos y a Sacyl, que moviliza una ambulancia de soporte vital básico, que finalmente traslada a la mujer al Hospital Universitario de Burgos. De igual forma, también se ha movilizado a los Bomberos de Burgos, los cuales han limpiado la calzada por la presencia de restos que habían quedado en el asfalto fruto del choque.