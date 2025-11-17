BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia de Sacyl. Rodrigo Jiménez

Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos

El suceso se ha producido en la calle Esteban Sáez de Alvarado este lunes a las 14:53 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:02

Comenta

Un ciclista ha resultado herido este lunes por la tarde en un accidente en Burgos. El suceso se ha producido a las 14:53 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre una bicicleta y un turismo en la calle Esteban Sáez de Alvarado, a la altura del número 34.

El alertante indicaba que el ciclista, un joven de unos 20 años, se había dado un golpe en la cabeza y que, aunque estaba consciente, se encontraba desorientado.

La sala de operaciónes del 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos y también a la Policía Nacional así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Noticias relacionadas

Varios trabajadores desalojados y una expuesta a amoníaco tras una fuga en una empresa de Burgos

Varios trabajadores desalojados y una expuesta a amoníaco tras una fuga en una empresa de Burgos

Dos heridos tras dar su coche varias vueltas de campana en un accidente en Burgos

Dos heridos tras dar su coche varias vueltas de campana en un accidente en Burgos

Tres heridos, uno atrapado, en un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos

Tres heridos, uno atrapado, en un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos

Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero

Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia para atender al ciclista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que despide a la mujer que reabrió un bar y dejó huella en la repoblación rural
  2. 2 Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural
  3. 3 Tres heridos, uno atrapado, en un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos
  4. 4 Varios trabajadores desalojados por una fuga de amoníaco en una empresa de Burgos
  5. 5 La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos
  6. 6 El palacio de Burgos que pudo acabar en Estados Unidos: los grandes expolios de Castilla y León
  7. 7 La realidad virtual devuelve a la vida el palacio arzobispal perdido de Burgos
  8. 8 Dos heridos tras dar varias vueltas de campana con su coche en un accidente en Burgos
  9. 9 Burgos seguirá creciendo hasta 2039 gracias a los migrantes pero se hundirá la población joven
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 16 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos

Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos