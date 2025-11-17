Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos El suceso se ha producido en la calle Esteban Sáez de Alvarado este lunes a las 14:53 horas

Un ciclista ha resultado herido este lunes por la tarde en un accidente en Burgos. El suceso se ha producido a las 14:53 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre una bicicleta y un turismo en la calle Esteban Sáez de Alvarado, a la altura del número 34.

El alertante indicaba que el ciclista, un joven de unos 20 años, se había dado un golpe en la cabeza y que, aunque estaba consciente, se encontraba desorientado.

La sala de operaciónes del 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos y también a la Policía Nacional así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia para atender al ciclista.

