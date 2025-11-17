Dos heridos tras dar su coche varias vueltas de campana en un accidente en Burgos El accidente ocurrió a las 10:34 horas en el kilómetro 293 de la N-1, en Cubo de Bureba

Natalia Sáez Ursúa Burgos Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Dos personas, un hombre y una mujer de unos 50 años, resultaron heridas a las 10:34 horas de este lunes, 17 de noviembre, tras la salida de vía de un turismo que dio varias vueltas de campana en el kilómetro 293 de la N-1, en Cubo de Bureba.

Al recibir el aviso, se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que acudieron al lugar para atender a los heridos.

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre el estado de las víctimas ni sobre las causas que provocaron el accidente.