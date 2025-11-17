BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia Antonio de Torre

Dos heridos tras dar su coche varias vueltas de campana en un accidente en Burgos

El accidente ocurrió a las 10:34 horas en el kilómetro 293 de la N-1, en Cubo de Bureba

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Dos personas, un hombre y una mujer de unos 50 años, resultaron heridas a las 10:34 horas de este lunes, 17 de noviembre, tras la salida de vía de un turismo que dio varias vueltas de campana en el kilómetro 293 de la N-1, en Cubo de Bureba.

Noticias relacionadas

Una mujer sufre una exposición a amoníaco tras una fuga en una empresa de Burgos

Una mujer sufre una exposición a amoníaco tras una fuga en una empresa de Burgos

Tres heridos, uno atrapado, en un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos

Tres heridos, uno atrapado, en un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos

Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero

Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero

Al recibir el aviso, se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que acudieron al lugar para atender a los heridos.

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre el estado de las víctimas ni sobre las causas que provocaron el accidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que despide a la mujer que reabrió un bar y dejó huella en la repoblación rural
  2. 2 Tres heridos, uno atrapado, en un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos
  3. 3 Una mujer sufre una exposición a amoníaco tras una fuga en una empresa de Burgos
  4. 4 La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos
  5. 5 El palacio de Burgos que pudo acabar en Estados Unidos: los grandes expolios de Castilla y León
  6. 6 Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural
  7. 7 Burgos seguirá creciendo hasta 2039 gracias a los migrantes pero se hundirá la población joven
  8. 8 Mario González guía al Burgos CF a la victoria sobre el CD Mirandés
  9. 9 La realidad virtual devuelve a la vida el palacio arzobispal perdido de Burgos
  10. 10 Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Dos heridos tras dar su coche varias vueltas de campana en un accidente en Burgos

Dos heridos tras dar su coche varias vueltas de campana en un accidente en Burgos