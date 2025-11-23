Salidas de vía y falta de sueño: el 90% de los accidentes de tráfico en Burgos tienen que ver con el factor humano

Adrián Miguel Ruiz Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:01 Comenta Compartir

Este 2025 está siendo complicado en las carreteras de Burgos. Después del último accidente mortal ocurrido en la provincia, ya son 19 las muertes registradas desde que comenzara el año. Esto significa que se ha superado el número de víctimas en carretera durante 2024 (15) con algo más de un mes todavía por delante. Este aumento también se ha visto en el número de accidentes con víctimas mortales: 16 frente a las 14 del anterior periodo.

Muchos de estos accidentes ocurren en carreteras convencionales; en concreto, según Raúl Galán, director de la Dirección General de Tráfico en Burgos, entre el 70 y el 80%. El principal motivo por el que ocurre algo así, en base a su testimonio, es la propia forma en la que está configurada la vía: un único carril con coches viniendo en el sentido contrario a una corta distancia.

El 90% de los accidentes de tráfico se producen por culpa del factor humano

A pesar de este dato sobre las nacionales y vías similares, Galán defiende que la culpa no es de la infraestructura como tal, y los datos le respaldan. Según la DGT, el 90% de los accidentes en España se producen por culpa del conductor de un vehículo o de un peatón actuando de manera irresponsable.

Teniendo en cuenta esta información, desde la Dirección General de Tráfico, como confirma su director en Burgos, se está trabajando con tecnología puntera para poder rebajar este porcentaje. «Muchos vehículos ya incluyen sistemas de prevención de riesgos, como el que te avisa cuando abandonas el carril», afirma Galán.

En este aspecto, cree que estamos cerca de lograr una «mejora experimental» en cuanto a prevención de accidentes se refiere gracias a la presencia de la inteligencia artificial. Bajo su punto de vista, los accidentes dejarán de ser un fallo meramente humano y pasarán a ser, en caso de producirse, fallos informáticos.

Salidas de la calzada y falta de sueño, un problema a la española

A día de hoy, una de las razones por las que más accidentes se producen son las salidas de la calzada. Algo que, en vista de Galán, guarda relación con el hecho de que muchos de los conductores en caso de incidente están bajo los efectos del alcohol o faltos de sueño.

«Somos un país que, por nuestras costumbres y horarios, dormimos menos que nuestros vecinos europeos», afirmaba el director. Esto, en su opinión, muchas veces conlleva que no estamos preparados para ponernos al volante.

«Muchos de los accidentes se producen en trateyectos cortos, en carreteras que muchas veces podríamos hacer con los ojos cerrados» Raúl Galán Director de la Dirección General de Tráfico en Burgos

Ha querido recalcar que el hecho de conducir implica estar completamente concentrado en la actividad y siempre en alerta. «Estar bajo estas condiciones impide conducir como es preciso», afirmó, a lo que añadió que también distracciones como el teléfono móvil ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de las carreteras.

A la hora de resaltar la importancia de estar concentrado, también quiso destacar que muchos de los accidentes en la provincia se producen en trayectos cortos, más que durante los largos. Esto se produce por un exceso de confianza y relajación en «carreteras que muchas veces podríamos hacer con los ojos cerrados», comentó Galán.

Nunca confiarse de más en la carretera, especialmente en invierno

La temporada invernal está ya a la vuelta de la esquina. Este es el segundo trimestre en el que más accidentes mortales se producen en nuestro país. Situaciones como la gran afluencia de tráfico durante las vacaciones olas nevadas registradas recientemente dificultan la circulación.

Sobre esto último, Galán considera imprescindible estar prevenido en caso de tener que salir a la carretera bajo condiciones meteorológicas adversas. Antes de salir, recomienda revisar las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y del sistema que controla las carreteras e incidencias de la DGT. Sistema que, según ha afirmado, recibirá una serie de mejoras próximamente.

Invita a no desplazarse mientras que no sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, tener en cuenta las anteriores recomendaciones de cara a posibles complicaciones en la carretera.

Burgos es la provincia española donde se producen más accidentes con animales

«Desde hace varios años, siempre tenemos más de 2000 accidentes relacionados con animales», confirma Galán. Los motivos para que se dé esta situación, bajo su punto de vista, son simples: tenemos un gran número de municipios, por lo que existe un gran número de carreteras, además de contar con una fauna muy rica.

Abordar esta situación, en su opinión, es algo bastante complicado. Poner vallas a los lados de la carretera, según su criterio, es una opción que queda completamente descartada por razones obvias. Por eso, anunció que se está trabajando con la Diputación de Burgos en diferentes carreteras para controlar a los animales próximos a ellas. También están siguiendo proyectos de la Junta de Castilla y León en otros puntos de la comunidad para ver si se implantan en nuestra provincia.

En caso de que se vaya a producir este accidente, recomienda mantener la calma, algo que sabe que es fácil decir, pero muy difícil de hacer. Aconseja frenar sin esquivar al animal para evitar salirse de la vía o involucrar a otros usuarios.

Justo antes del momento de la colisión con el animal, lo oportuno sería levantar el pedal de freno. Esto permite que, por la inercia del vehículo, el animal no impactara con el parabrisas o entrara dentro del habitáculo. De esta forma, el golpe solo sería con la parte frontal del coche.

El mantenimiento del coche, fundamental para evitar accidentes

Una de las razones por las cuales más sanciones se ponen en la provincia de Burgos es por no tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla, tan solo por detrás de las de velocidad. Esto, en ojos de Galán, es un problema en caso de accidente, ya que «por muy buenos conductores que seamos, el vehículo tiene que responder».

«Por muy buenos conductores que seamos, el vehículo tiene que responder» Raúl Galán Director de la Dirección General de Tráfico en Burgos

Es por eso que considera crítico el cumplir con los plazos de la ITV. Además, ha querido realizar hincapié en la importancia de vigilar el desgaste de los neumáticos, sobre todo en épocas como esta. Considera que es un deber a realizar de forma periódica, independientemente de las carreteras por las que se frecuente circular.

Durante esta temporada, recomienda el uso de los neumáticos mixtos o de invierno. Estas gomas, tal y como afirma, funcionan mejor a temperaturas inferiores a siete grados que cualquier otro modelo.