Raúl Galán, director de la DGT en Burgos: «Han fallecido muchas personas poniendo los triángulos de emergencia»

La normativa en las carreteras de Burgos y de España va a cambiar en 2026. Más allá de las nuevas balizas V16, se impondrá una nueva serie de normas que, bajo el punto de vista de Raúl Galán, director de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Burgos, supondrán una mayor protección a los usuarios de nuestras carreteras.

Y es que estas nuevas medidas afectan desde a peatones a los conductores de turismos, pasando por los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Todas ellas buscan reducir el número de posibles accidentes alrededor de nuestro país.

Balizas V16, conectividad virtual de vanguardia

Las nuevas balizas son la implementación más sonada de todas las que se establecerán a partir del 1 de enero de 2026. Su objetivo es poder mejorar la seguridad en carretera en caso de accidente. Para lograrlo, utilizan la conectividad que presentan a través de la red DGT 3.0, un modelo de gestión de la movilidad que permitirá informar en tiempo real. Lo harán a través de los smartphones o los dispositivos embarcados en el vehículo sobre todas las ocurrencias que se produzcan en las carreteras.

Para Galán y la DGT, esta herramienta supone una ilusión, ya que se trata de un invento y una iniciativa completamente española. Recalca que lo importante no es la visibilidad física de la baliza, que aunque durante el día no es mucha, destaca especialmente en la noche, sino que lo es la «visibilidad virtual».

Este concepto engloba la capacidad que tiene la baliza para conectar el vehículo con el Centro de Gestión de Tráfico de la DGT en caso de que la herramienta se encuentre operativa. Este es un matiz en el que el director ha querido subrayar, y es que si la baliza no está encendida, no existe geolocalización alguna; solamente se produce si está activada.

Tal y como relata Galán, cuando se recibe la información del vehículo, se pone a disposición de los sistemas de navegación, como pueden ser Google Maps o Waze. Esto les permite incluir en sus sistemas la presencia del vehículo a otros conductores de la vía, de modo que puedan detectar con mayor antelación y seguridad acerca de la inmovilización del vehículo.

Aunque esta herramienta presenta algunas limitaciones. Por el momento, en caso de accidente, según confirma Galán, estas balizas no son capaces de avisar a los Servicios de Emergencia pertinentes. Esto, por lo tanto, sigue siendo responsabilidad de los conductores.

En cuanto al coste de las mismas, el director de la DGT en Burgos señala que, a pesar de su precio, es una inversión que va a durar 12 años. Este es el periodo que dura la conectividad del dispositivo, por lo que supone un gasto que no asciende a más de cinco euros al año. «Se trata de un sistema que puede salvar vidas», apuntaba Galán. Según los datos de la propia DGT, 26.000 balizas se han activado desde su entrada al mercado.

Los antiguos triángulos de emergencia o luces no homologadas ya no servirán en las vías de circulación españolas. Aunque eso no quiere decir que deban deshacerse de ellos, puesto que siguen siendo obligatorios en otros países de la Unión Europea. También, según ha señalado el director provincial, a lo largo de estos próximos 12 años, habrá que ver cuál es la evolución de esta medida.

La odisea del patinete eléctrico: más visible y vías de circulación concretas

En el caso de los patinetes eléctricos y del resto de Vehículos de Movilidad Personal, a expensas de que se apruebe la reforma, tendrán que circular siempre con las luces encendidas y con chaleco reflectante. No importa el momento del día en el que se circule, siempre habrá que llevarlos. Además, se les prohíbe circular por carriles VAO, o carriles dedicados al tránsito de Vehículos de Alta Ocupación.

Por el momento, tal y como apunta Galán, esta clase de vehículos tiene terminantemente prohibido circular a más de 25 kilómetros por hora, además de la obligación de estar homologados y asegurados. Tampoco pueden circular por vías interurbanas ni de gran capacidad.

Teniendo en cuenta estos puntos, los patinetes eléctricos y el resto de estos vehículos tan solo pueden circular en vías urbanas por la calzada, por carriles habilitados para ellos, como los carriles bici y carriles compartidos. Bajo ningún concepto estos vehículos deberán circular por la acera.

La Zona de Bajas Emisiones de Burgos, mucho más que una medida medioambiental

Por último, Galán cree que la recién instaurada Zona de Bajas Emisiones de Burgos ayudará a bajar la movilidad en esta área. Esto supondrá un alivio para el tráfico rodado, por lo que habrá menos riesgo de accidentes en la zona.

Su opinión viene como usuario, no como el cargo que realmente ostenta. Ha querido recalcar que esta iniciativa es algo de la diligencia municipal, y que en ella recae el peso de tomar medidas acerca de la movilidad en esta área.