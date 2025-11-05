La DGT avisa: sin la nueva baliza V16 podrías enfrentarte a una multa Será necesario tener estas señales luminosas a partir del 1 de enero de 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido clara y concisa en el aviso lanzado a todos los conductores del país: desde el 1 de enero de 2026, quien no tenga una baliza V16 conectada con la plataforma DGT 3.0, podría acarrear sanción económica. Los antiguos triángulos de emergencia o luces no homologadas ya no servirán en carretera. Esta medida forma parte de un proceso de renovación de la señalización vial en España.

El objetivo de la misma es poder mejorar la seguridad en carretera en caso de accidente. Para lograrlo, utilizan la conectividad que presentan las mismas con la red DGT 3.0, un modelo de gestión de la movilidad que permitirá informar en tiempo real a través de los smartphones o los dispositivos embarcados en el vehículo sobre todas las ocurrencias que se produzcan en las carreteras.

El tener una baliza de estas características en tu vehículo, por lo tanto, permitirá al resto de conductores conocer tu posición, además de enviar una fuente lumínica en carretera que te hará visible.

No todas las balizas valen: lo que debe saber el conductor

La Dirección General de Tráfico también ha querido recalcar que no todas las balizas que se encuentren en el mercado son válidas o mejor dicho, legales. Solo aquellas que tengan un certificado de ensayo en el que figure el laboratorio que realizó las pruebas y el número de informe correspondiente lo son. La lista oficial de las balizas aptas se encuentra publicada en la web de la DGT.

Una vez se tenga la baliza, es necesario guardarla en el interior del vehículo, preferiblemente en la guantera del mismo. De tal manera que las balizas puedan comunicar de forma correcta la posición del vehículo.

«La V16 conectada es el mejor ejemplo de lo que supone la conectividad aplicada al tráfico». Ana Blanco Subdirectora de Circulación de la DGT

Hasta 200 euros de multa por no llevar una baliza V16

Muchos negocios todavía siguen vendiendo balizas que no serán válidas a partir del año que viene. Aunque siga apareciendo que están homologadas por la DGT, puede que se trate de una homologación anterior, así que pregunte o fíjese bien de cuál se trata. Su compra puede suponer un gran error porque quedarán obsoletas en pocas semanas y no cumplirán con la conectividad requerida.

En concreto, este error, o el hecho de no presentar estas balizas a partir del 1 de enero de 2026 puede suponer una multa económica de hasta 200 euros. Además, se corre un mayor riesgo de accidente con las anteriores balizas en comparación con las V16.

Para asegurarse de que su baliza cuente con los requisitos necesarios para ser apta, compruebe el listado oficial publicado por la DGT, además de que la descripción mencione la conectividad con DGT 3.0 o tecnología IoT.