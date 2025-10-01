Menos sanciones por no usar el cinturón pero accidentes en aumento: análisis de la seguridad vial en Burgos Los datos obtenidos reflejan un descenso de infracciones en el último trimestre, frente a la primera mitad del año, por la presencia policial

Julio César Rico Burgos Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:37

Los datos de la Policía Local de Burgos arrojan un dato positivo este 2025 y es que la concienciación de los conductores por el uso del cinturón de seguridad «cada vez es mayor». El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Ángel Manzanedo, ha indicado que las sanciones por no usar el cinturón de seguridad han mejorado sensiblemente y solo se han interpuesto 15 denuncias, lo que evidencia «un alto grado de concienciación».

Sin embargo, los avances tecnológicos, especialmente «en la movilidad eléctrica, junto con una mayor participación ciudadana en los espacios públicos compartidos, han traído consigo un aumento de la siniestralidad», ha recordado el edil de Burgos.

En 2025 se han llevado a cabo ya 967 controles específicos. De ellos, 152 han sido para el «control de alcohol, drogas y documentación»; 133 en pasos de peatones, 110 para revisar el control del teléfono móvil y uso de cinturón de seguridad; diez en transporte escolar y de mercancías, otros tantos en zonas peatonales, vehículos de movilidad personal y bicicletas; 102 en zonas aledañas a colegios; 249 ha llevado a cabo el multacar; y 211 controles se han realizado con un radar móvil.

Estos controles han permitido reforzar la presencia de la Policía Local en la vía pública, mediante patrullas de paisano, las unidades de motoristas y unidades distritos «con el único objetivo prioritario de salvaguardar y la seguridad» de todos los usuarios de la vía, ha recordado el edil. Los datos obtenidos reflejan un «descenso de infracciones en el último trimestre, frente a la primera mitad del año».

En total, han contabilizado 187 infracciones en pasos de peatones o por no respetar la prioridad del usuario; por uso del teléfono móvil durante la conducción han sido 184; otras 134 infracciones son de VMP y 67 de bicicletas.

Por lo que se refiere al transporte escolar, de los 10 controles realizados, se han derivado 44 actas de infracción, sobre todo por falta de extintores, mal uso del tacógrafo o deficiencias de mantenimiento. También se han registrado 175 delitos contra la seguridad vial, principalmente por alcoholemia positiva o por la negativa del usuario del vehículo a someterse a esta prueba.