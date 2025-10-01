BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 1 de octubre
Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Burgos. BC

Menos sanciones por no usar el cinturón pero accidentes en aumento: análisis de la seguridad vial en Burgos

Los datos obtenidos reflejan un descenso de infracciones en el último trimestre, frente a la primera mitad del año, por la presencia policial

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:37

Los datos de la Policía Local de Burgos arrojan un dato positivo este 2025 y es que la concienciación de los conductores por el uso del cinturón de seguridad «cada vez es mayor». El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Ángel Manzanedo, ha indicado que las sanciones por no usar el cinturón de seguridad han mejorado sensiblemente y solo se han interpuesto 15 denuncias, lo que evidencia «un alto grado de concienciación».

Sin embargo, los avances tecnológicos, especialmente «en la movilidad eléctrica, junto con una mayor participación ciudadana en los espacios públicos compartidos, han traído consigo un aumento de la siniestralidad», ha recordado el edil de Burgos.

Noticias relacionadas

Burgos refuerza el control sobre los patinetes eléctricos ante el aumento de accidentes e infracciones

Burgos refuerza el control sobre los patinetes eléctricos ante el aumento de accidentes e infracciones

Cada vez menos positivos por alcohol, pero más por drogas en las carreteras de Burgos

Cada vez menos positivos por alcohol, pero más por drogas en las carreteras de Burgos

Los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad cometidos por menores crecen en Castilla y León

Los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad cometidos por menores crecen en Castilla y León

Más agresiones graves y menos delitos de drogas: análisis de la criminalidad en Burgos

Más agresiones graves y menos delitos de drogas: análisis de la criminalidad en Burgos

En 2025 se han llevado a cabo ya 967 controles específicos. De ellos, 152 han sido para el «control de alcohol, drogas y documentación»; 133 en pasos de peatones, 110 para revisar el control del teléfono móvil y uso de cinturón de seguridad; diez en transporte escolar y de mercancías, otros tantos en zonas peatonales, vehículos de movilidad personal y bicicletas; 102 en zonas aledañas a colegios; 249 ha llevado a cabo el multacar; y 211 controles se han realizado con un radar móvil.

Estos controles han permitido reforzar la presencia de la Policía Local en la vía pública, mediante patrullas de paisano, las unidades de motoristas y unidades distritos «con el único objetivo prioritario de salvaguardar y la seguridad» de todos los usuarios de la vía, ha recordado el edil. Los datos obtenidos reflejan un «descenso de infracciones en el último trimestre, frente a la primera mitad del año».

En total, han contabilizado 187 infracciones en pasos de peatones o por no respetar la prioridad del usuario; por uso del teléfono móvil durante la conducción han sido 184; otras 134 infracciones son de VMP y 67 de bicicletas.

Por lo que se refiere al transporte escolar, de los 10 controles realizados, se han derivado 44 actas de infracción, sobre todo por falta de extintores, mal uso del tacógrafo o deficiencias de mantenimiento. También se han registrado 175 delitos contra la seguridad vial, principalmente por alcoholemia positiva o por la negativa del usuario del vehículo a someterse a esta prueba.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de ropa que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos
  2. 2 A juicio por compincharse con el director de una residencia para internar a su tía y quedarse con su dinero en Burgos
  3. 3 El columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano
  4. 4 El popular programa de televisión que se ha grabado en las calles de Burgos
  5. 5 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 30 de septiembre
  6. 6 Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos
  7. 7 Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Burgos
  8. 8 La falta de lluvias pone en jaque a la campaña micológica en Burgos
  9. 9 Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo
  10. 10 La red de calor de Gamonal comenzará su despliegue antes de que acabe el año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Menos sanciones por no usar el cinturón pero accidentes en aumento: análisis de la seguridad vial en Burgos

Menos sanciones por no usar el cinturón pero accidentes en aumento: análisis de la seguridad vial en Burgos