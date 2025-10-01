BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Un usuario de patinete por las calles de Burgos. BC

Burgos refuerza el control sobre los patinetes eléctricos ante el aumento de accidentes e infracciones

La Policía Local reconoce preocupación por el uso de estos vehículos y advierte de conductas peligrosas y que implican sanción como ir dos personas, no llevar cascos y patinetes trucados

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:14

El uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes, está generando una importante proliferación de accidentes en la ciudad de Burgos. Esta circunstancia genera preocupación para el intendente jefe de Policía Local, Félix Ángel García, que ha asegurado que se va a poner en marcha una campaña de acciones para controlar su uso. Un uso que en ocasiones es tan irregular como que «son los propios padres los que llevan a sus hijos al colegio en estos aparatos».

Esta conducta supone una infracción, además de poner en peligro la vida de quien lleva el patinete y la de sus hijos. Policía Local también ha detectado que «menores de 14 años conducen patinetes, con un pasajero detrás. Se trata de acciones prohibidas por la ordenanza municipal».

Los accidentes en la ciudad de Burgos en los que hay patinetes involucrados son ya habituales. Uno de los últimos se produjo hace unos días cuando una mujer resultó herida tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico.

Las infracciones

Infracciones que, además, están ligadas al uso del patinete «por aceras y zonas peatonales», circunstancia que también está prohibida, o la «ausencia de uso de casco», que también es obligatorio en Burgos. Además de eso, García ha precisado que, en ocasiones, los propietarios de estos VMP trucan la velocidad de estos aparatos para circular mucho más deprisa de los 25 kilómetros por hora que tienen permitido.

Por este motivo, la campaña que van a iniciar va a permitir mirar las condiciones técnicas y evitar que se produzcan estas conductas. Policía Local ya ha inmovilizado un buen número de ellos con su correspondiente denuncia. Las infracciones más habituales son la velocidad excesiva y circular por la acera o zonas peatonales; a ello se une la referida a ir dos personas sobre el patinete.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Burgos, Ángel Manzanedo, ha precisado que la Policía Local ha intervenido en una docena de casos de este tipo de vehículos con menores de entre 12 y 17 años.

Se han registrado doce accidentes de tráfico vinculados al uso inadecuado de vehículos de movilidad persona. Dos de ellos por atropello en zona peatonal. Se han retirado 32 patinetes eléctricos que superaban los límites técnicos de velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

