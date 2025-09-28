Herida una mujer tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos
La conductora del patinete, de 37 años, ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencia
Burgos
Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:13
Una mujer de 37 años ha resultado herida esta mañana en la capital burgalesa tras chocar contra un vehículo mientras esta circulaba en un patinete eléctrico.
El accidente ocurría a las 9:36 horas de esta mañana en el cruce entre la calle Juan Ramón Jiménez y la calle Vitoria, en Burgos. A esta hora, los servicios de emergencia 1-1-2 recibían el aviso de que la conductora, aunque consciente, había resultado herida a causa de la colisión.
Como resultado de este aviso, se han desplazado hasta el lugar miembros de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Santarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para tratar a la herida.
