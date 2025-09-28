BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Foto de archivo de una ambulancia. BC

Herida una mujer tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos

La conductora del patinete, de 37 años, ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencia

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:13

Una mujer de 37 años ha resultado herida esta mañana en la capital burgalesa tras chocar contra un vehículo mientras esta circulaba en un patinete eléctrico.

El accidente ocurría a las 9:36 horas de esta mañana en el cruce entre la calle Juan Ramón Jiménez y la calle Vitoria, en Burgos. A esta hora, los servicios de emergencia 1-1-2 recibían el aviso de que la conductora, aunque consciente, había resultado herida a causa de la colisión.

Como resultado de este aviso, se han desplazado hasta el lugar miembros de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Santarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para tratar a la herida.

