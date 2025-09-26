Herida una ciclista en el accidente con un turismo en Burgos
El suceso se ha producido a las 18:05 en la rotonda de la avenida de Palencia
Burgos
Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:19
Una ciclista ha resultado herida este viernes por la tarde en un accidente en la ciudad de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 18:05 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un coche y una bici en la glorieta del Diario de Burgos.
El alertante indicaba que la conductora de la bici, una mujer de unos 50 años, necesitaba asistencia sanitaria.
Noticias relacionadas
El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que enviaba una ambulancia al lugar para atender a la ciclista que presentaba un golpe en la rodilla.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.