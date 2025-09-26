BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Policía Local de Burgos y una ambulancia han acudido al lugar del accidente. BC

Herida una ciclista en el accidente con un turismo en Burgos

El suceso se ha producido a las 18:05 en la rotonda de la avenida de Palencia

Burgos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:19

Una ciclista ha resultado herida este viernes por la tarde en un accidente en la ciudad de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 18:05 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un coche y una bici en la glorieta del Diario de Burgos.

El alertante indicaba que la conductora de la bici, una mujer de unos 50 años, necesitaba asistencia sanitaria.

El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que enviaba una ambulancia al lugar para atender a la ciclista que presentaba un golpe en la rodilla.

