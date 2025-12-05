Un médico de Burgos, segundo mejor de España como cirujano oral y maxilofacial Joel Joshi Otero ha sido reconocido en los premios Doctoralia 2025 por su labor

El doctor Joel Joshi Otero, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Recoletas de Burgos y en el Centro Médico Recoletas Salud Virgen del Manzano, ha sido acreditado como el segundo médico más valorado de España en la especialidad Cirugía Oral y Maxilofacial. Así se ha dado a conocer durante la entrega de los Premios 'Doctoralia Awards', que reconocen a los profesionales sanitarios más destacados de las distintas especialidades de España.

Se trata de los únicos galardones en España que combinan la valoración de pacientes y de colegas de profesión. Además, destacan la dedicación y el esfuerzo de los profesionales de la salud para ofrecer atención de la más alta calidad.

En esta 12ª edición de 2025 se han incluido 48 especialidades, con 625 profesionales nominados y además, ha logrado una representación equitativa, con un 58% de nominaciones masculinas y un 42% femeninas. El ranking de finalistas sigue esta misma proporción, lo que resalta el equilibrio y la inclusión en el reconocimiento de los y las profesionales de la salud.

«Para Recoletas Salud Burgos es muy gratificante contar con el Dr. Joel Joshi en nuestro cuadro médico y un orgullo que los propios compañeros y las opiniones de miles de pacientes sean lo que han hecho posible que recoja este magnífico reconocimiento que destaca a los profesionales que impulsan la confianza, la innovación y el buen trato en la sanidad», ha señalado Pilar Gómez, directora gerente de Recoletas Salud en Burgos.

El Dr. Joshi Otero cursó la licenciatura en Medicina en la Universidad de los Andes, Venezuela. Es cirujano oral y maxilofacial vía MIR formado en el Hospital Virgen Macarena en Sevilla. Doctor en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz con tesis disertada 'Identificación de expresión génica mediante espectroscopía Raman'. Ha complementado su formación en distintos centros de referencia internacional en China, Taiwán y Alemania.

Se ha especializado en cirugía estética facial mediante el Fellow en cirugía cosmética facial certificado por la Sociedad Europea de Cirugía Oral y Cráneo- Maxilofacial (EACMFS) en Bruselas, Bélgica.

Cuenta con un Máster en Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Huelva y es miembro de la SECOM (Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial), EACMFS, IAOMS (International Association of Oral and Maxillofacial Surgery); de la SECPF (Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial) y de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial (ALACIBU).

