Un golazo de Mario González decide el pase del Burgos CF en la prórroga El conjunto blanquinegro entra en la fase de dieciseisavos tras un encuentro cuya solución casi llega a los penaltis

Jacinto Royo. ADG Zaragoza Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:59 Comenta Compartir

El Burgos CF estará el martes en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Real Zaragoza con un gran gol de Mario González en las postrimerías de la prórroga, cuando ya se vislumbraban los penaltis. Fue la resolución de un encuentro jugado bajo la lluvia, muy parejo y con pocas ocasiones.

Real Zaragoza Adrián Rodríguez; Juan Sebastián (Martín, min. 62), Tachi (Radovanovic, min. 78), Gomes, Dani Tasende (Saidu, min. 97); Cuenca (Valery, min. 62), Toni Moya, Paul, Pinilla (Soberón, min. 75); Bakis (Dani Gómez, min. 75) y Pau Sans. 1 - 1 Burgos CF Jesús Ruiz; Aitor Buñuel, Iván Martínez, Del Cerro, Brais; Appin (David González, min. 60), Marcelo (Atienza, min. 91), Morante (Mario Cantero, min. 46), Mollejo (Ethan, min. 82); Mateo Mejía (Íñigo Córdoba, min. 60) y Fermín (Mario González, min. 60). Árbitro Etayo Herrera (Comité vasco). Enseñó tarjeta amarilla a los jugadores locales Juan Sebastián, Cuenca, Tachi, Radovanovic y Pau Sans, y a los visitantes Fermín y Aitor Buñuel.

Goles 0-1 Mario González (min. 116).

Campo Ibercaja Estadio. 7.051 espectadores.

El encuentro, con muchos no habituales en el once titular de ambos equipos, resultó muy táctico ya desde su arranque. Apenas un escarceo de Cuenca y un tiro alto de Brais hubo que destacar, además de un par de fuertes entradas, saldadas con tarjetas para Juan Sebastián y Fermín.

Pasado el ecuador de la primera mitad, el Real Zaragoza dio un paso adelante, con un Pinilla móvil e intentando sacar a los centrales del equipo burgalés de su zona de confort. Bakis y Dani Tasende lo intentaron con tiros tímidos, aunque las ocasiones reales brillaron por su ausencia. Una falta de Toni Moya se paseó por el área sin rematador en el minuto 32.

El mayor empuje del equipo de Rubén Sellés se tradujo en alguna acción más, como un cabezazo de Cuenca, el único remate a puerta de toda la primera parte. Justo tras esa jugada, en el minuto 40, un balón al área del conjunto zaragocista lo tocó Del Cerro, quizás el mejor jugador del equipo de Luis Miguel Ramis en ese acto inicial, y Mollejo estuvo muy cerca de adelantarse a Adrián Rodríguez.

Al Burgos le costó generar peligro en la primera parte, con Mateo Mejía incómodo, sin poder correr al espacio. Las defensas, en general, estuvieron muy fuertes, sin realizar concesiones.

Ramis metió a Mario Cantero por Morante en la medular para una segunda parte en la que su equipo empezó con fuerza: internada de Mateo Mejía por la derecha e intento de tijera de Appin. Fue la primera de varias jugadas por esa banda, la que defendía Dani Tasende, por donde parecía querer cargar la zona la escuadra burgalesa. El Real Zaragoza se sacudió el dominio en el minuto 54, en un ataque con cruce providencial de Brais cuando ya se relamía Pinilla.

El duelo se había vuelto a igualar y llegaron nuevas sustituciones. Titulares como Íñigo Córdoba y David González entraron por Appin y Fermín, mientras Mario González se quedó como referencia ofensiva en lugar de Mateo Mejía. En el elenco de Sellés, Martín y Valery suplieron a Juan Sebastián y Cuenca, instantes antes de la mejor ocasión del duelo hasta entonces: una falta lanzada por Dani Tasende y con paradón de Jesús Ruiz.

Los cambios no dieron al Burgos más presencia en el campo de su rival, que volvió a tener más empuje, aunque fuera con un dominio sólo territorial. Para buscar el gol que pudiera decidir en el cuarto de hora final, tras un buen intento de Valery, el Real Zaragoza colocó a Soberón y Dani Gómez en ataque por Bakis y Pinilla. Mientras, el canterano Ethan, que debutaba, agotó las cinco permutas de Ramis.

Sin embargo, no hubo claridad ya en ninguno de los dos equipos y el empate se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, pese a la presión a la desesperada del conjunto local. Un tramo que el Burgos tuvo que acabar prácticamente con diez jugadores al lesionarse Marcelo. Por fortuna, el cambio extra del tiempo suplementario permitió entrar a Atienza. También lo tuvo que emplear el conjunto aragonés al lesionarse Dani Tasende. Saidu fue su relevo.

En la prórroga, el Burgos CF tuvo sus mejores ocasiones del partido, como un cabezazo de Del Cerro hacia atrás que mandó arriba en el punto de penalti Íñigo Córdoba con todo a favor. Luego, en el minuto 104, Adrián Rodríguez le sacó un mano a mano que era mortal de necesidad a David González. El cancerbero del Real Zaragoza también atrapó el disparo posterior de Ethan.

Pese al cansancio de los equipos, el conjunto burgalés estuvo mejor en el tiempo extra y encontró el tanto cerca del final. Un gran pase de Mario Cantero dejó mano a mano con el meta a Mario González, que resolvió de manera excelente la acción, con una vaselina para clasificar a su equipo a la siguiente ronda del torneo del KO en el minuto 116.