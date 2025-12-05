Luis Miguel Ramis: «Siempre que uno hace este tipo de esfuerzos merece una recompensa» El Burgos CF pasa de ronda en Copa del Rey gracias a un gol de Mario González en la prórroga

Jacinto Royo. ADG Zaragoza Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:00

El Burgos supo interpretar bien el partido para encontrar la ventaja en el juego y el gol de Mario González en la prórroga, que certificó el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

«Siendo un partido muy bien competido de principio a fin, no nos hemos descubierto nunca y hemos concedido poco. En la primera parte llegábamos bastante fácil al campo rival, pero nos precipitábamos en alguna acción. Entendíamos que el Real Zaragoza iba a ir cada vez más arriba por obligación, que el partido se iba a abrir y que la posibilidad tendría que aparecer al espacio».

«Esto lo hemos hablado especialmente con Mario González e Íñigo Córdoba, que intentaran romper a la espalda porque los rivales estaban muy adelantados. Hemos encontrado ese espacio para hacer el gol. Estamos muy contentos porque el esfuerzo ha sido muy grande y siempre que uno hace este tipo de esfuerzos merece una recompensa que hemos tenido», explicó Luis Miguel Ramis.

El técnico tarraconense podrá seguir apoyándose en la Copa del Rey para poder continuar haciendo crecer al equipo y mantener enchufada a gran parte de la plantilla.

«Todo lo que sea seguir compitiendo en una competición de esta importancia es beneficioso para nosotros porque no tenemos ninguna duda de que tenemos veintitantos jugadores, más los chavales que nos ayudan desde el filial, para poder competir en cualquier partido. Cuando somos nosotros y mostramos lo rigurosos que somos en muchas fases del juego, además de tener talento y una estructura para tener el balón y generar buenas situaciones, da gusto ver el trabajo que hace este equipo».

«Es normal que nos falten algunas otras cosas, pero el sentimiento que le ponen y el entendimiento de lo que necesitamos en cada uno de los partidos es muy grande. Por eso le damos mucho valor seguir en esta competición, pues nos va a seguir dando la posibilidad de que todos se sientan importantes. Les das esta oportunidad que se merecen y la aprovechan. Somos muchos para la causa y eso es muy bueno», concluyó el preparador del cuadro burgalés.