Lugar del accidente en la A-1 a su paso por Aranda de Duero. DGT

Herido un hombre en un accidente entre un coche y una furgoneta en Burgos

El suceso ha ocurrido minutos después de las 11:30 de la mañana en la A-1

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:01

Un hombre ha resultado herido fruto de un accidente de tráfico. El suceso ha ocurrido en la carretera A-1 durante la mañana del jueves 25 de septiembre.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso a las 11:39 horas. Una furgoneta y un turismo habían colisionado en la autovía A-1. Ocurría en el punto kilométrico 159, a la altura de Aranda de Duero, en sentido Burgos.

A causa del accidente, un varón de 43 años ha resultado herido en la cabeza. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl.

