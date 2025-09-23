BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio en Miranda de Ebro. Sara Sendino

Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Miranda

El suceso ha ocurrido sobre las 9:30 de este martes

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:54

Una mujer se ha intoxicado en el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro. El fuego se ha registrado minutos antes de las 9:30 horas en la ciudad burgalesa.

Concretamente, a las 9:26 horas el servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso. En una vivienda de la calle Santa Lucía, 61, de Miranda de Ebro había llamas y humo. Estos provenían de la cocina de la vivienda.

Noticias relacionadas

Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos

Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos

Un muerto y dos heridos, entre ellos un menor, en un grave accidente en Burgos

Un muerto y dos heridos, entre ellos un menor, en un grave accidente en Burgos

Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos

Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos

Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos

Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos

Asimismo, en la llamada se solicitaba asistencia para una mujer 54 años. La víctima presentaba síntomas de haber inhalado humo. El servicio 1-1-2 avisaba a los Bomberos de Miranda de Ebro, Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar.

Posteriormente, la mujer no ha requerido ser trasladada al hospital, por lo que ha sido dada de alta en el lugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros
  2. 2 Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos
  3. 3 La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada
  4. 4 Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos
  5. 5 Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos
  6. 6 El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Burgos 100.000 euros en el sorteo del domingo
  7. 7 Un Burgos CF sin acierto no pasa del empate ante un Granada que no fue superior
  8. 8 El Ayuntamiento de Aranda amplía su oferta de visitas a bodegas subterráneas
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 22 de septiembre
  10. 10 Burgos refuerza la seguridad vial con más pasos de cebra inteligentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Miranda

Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Miranda