Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Miranda El suceso ha ocurrido sobre las 9:30 de este martes

Sara Sendino Burgos Martes, 23 de septiembre 2025, 09:54 | Actualizado 10:30h. Comenta Compartir

Una mujer se ha intoxicado en el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro. El fuego se ha registrado minutos antes de las 9:30 horas en la ciudad burgalesa.

Concretamente, a las 9:26 horas el servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso. En una vivienda de la calle Santa Lucía, 61, de Miranda de Ebro había llamas y humo. Estos provenían de la cocina de la vivienda.

Asimismo, en la llamada se solicitaba asistencia para una mujer 54 años. La víctima presentaba síntomas de haber inhalado humo. El servicio 1-1-2 avisaba a los Bomberos de Miranda de Ebro, Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar.

Posteriormente, la mujer no ha requerido ser trasladada al hospital, por lo que ha sido dada de alta en el lugar.