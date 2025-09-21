BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ambulancia del Sacyl. BC

Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos

Un joven de 27 años es atendido tras un accidente en la A-62

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:46

Un varón de 27 años de edad ha resultado herido a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la A-62 a su paso por Burgos.

De acuerdo a la información trasladada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 16:55 horas, cuando se ha recibido una llamada alertando de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo que circulaba en sentido Portugal a la altura del kilómetro 48 de la autovía, en el término municipal de Revilla - Vallejera.

Más sucesos en Burgos

La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos

La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos

Herido un motorista tras chocar con un turismo en Burgos

Herido un motorista tras chocar con un turismo en Burgos

Herido tras salirse de la vía en la circunvalación de Burgos

Herido tras salirse de la vía en la circunvalación de Burgos

Herida una mujer atropellada por una furgoneta en Burgos

Herida una mujer atropellada por una furgoneta en Burgos

Una vez dada la voz de alarma, hasta allí se han desplazado sendas dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, cuyos facultativos han atendido al joven.

