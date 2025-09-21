Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos
Un joven de 27 años es atendido tras un accidente en la A-62
Burgos
Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:46
Un varón de 27 años de edad ha resultado herido a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la A-62 a su paso por Burgos.
De acuerdo a la información trasladada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 16:55 horas, cuando se ha recibido una llamada alertando de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo que circulaba en sentido Portugal a la altura del kilómetro 48 de la autovía, en el término municipal de Revilla - Vallejera.
Una vez dada la voz de alarma, hasta allí se han desplazado sendas dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, cuyos facultativos han atendido al joven.
