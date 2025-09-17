Herida una mujer tras atropellarle una furgoneta en Burgos El suceso ha ocurrido pasadas las 9:30 de la mañana

Sara Sendino Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:09

Una mujer de 57 años ha resultado herida tras ser atropellada por una furgoneta en Burgos. El accidente ocurría pasadas las 9:30 de la mañana en la plaza Vega.

Sobre las 9:37, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía una llamada alertando del suceso, ocurrido en el centro de Burgos. Una furgoneta pequeña había golpeado a una mujer en la confluencia entre la plaza Vega y la calle Miranda, una zona donde se acumulan los avisos por ruidos, amenazas y peleas.

La mujer, de 57 años, se encontraba consciente pero herida. Hasta el lugar han acudido la Policía Local de Burgos, además de Policía Naiconal y personal sanitario de Sacyl, que ha atendido a la herida.