En el registro domicilairio de la trabajadora se encotnaron numerosos objetos supuestamente robados. BC

Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba

La Policía Nacional arresta a una mujer acusada de hurto en cuyo domicilio se enontraron numerosas pertenencias supuestamente robadas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:41

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Aranda de Duero a una trabajadora de una residencia de mayores de la ciudad por su presunta implicación en el robo de joyas y dinero en efectivo a un matrimonio recién ingresado en el centro.

Los hechos se remontan a principios del mes de agosto, cuando un matrimonio de avanzada edad denunció la desaparición de varias piezas de joyería y una suma considerable de dinero en efectivo. Ambos afirmaron haber guardado los objetos sustraídos en la mesita de noche de la habitación que les había sido asignada en la residencia.

Imagen de algunos de los efectos robados. BC

A raíz de la denuncia se inició una investigación que permitió identificar a una empleada del centro como principal sospechosa, al tener acceso directo y conocimiento de la existencia de los objetos desaparecidos.

Días después, los agentes detectaron, en el marco de los controles rutinarios sobre establecimientos de compraventa de oro, la venta de una cadena de oro de ley con un valor estimado de 900 euros, coincidente con una de las piezas denunciadas. La transacción había sido realizada por la empleada sobre la que desde un primer momento recayeron las sospechas.

Con la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, los investigadores procedieron al registro del domicilio de la trabajadora, donde se recuperaron diversas joyas, otros objetos de valor y 100 euros en efectivo. La procedencia de estos efectos se encuentra actualmente bajo investigación.

Además, la Policía Nacional investiga ahora su posible implicación en otros delitos, como estafa y simulación de delito, ya que entre los objetos hallados en el registro se encontraron pertenencias que la detenida había declarado como robadas en dos denuncias previas por supuestos robos con violencia. La investigación ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial junto con la detenida.

