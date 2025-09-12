Detenido el presunto autor de varios robos con destrozos en coches de Burgos El detenido utilizó las tarjetas sustraídas para cometer fraudes en varios establecimientos de la capital

BURGOSconecta Burgos Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido a un hombre acusado de ser el presunto autor de dos robos con fuerza en el interior de vehículos. Además, se le imputan dos delitos de estafa por haber utilizado las tarjetas de crédito sustraídas durante los robos para realizar compras en distintos establecimientos de la ciudad.

Los hechos investigados ocurrieron a finales de julio, con tan solo tres días de diferencia entre ambos. El primero se produjo la mañana del 25 de julio, cuando la víctima encontró su vehículo, que había dejado correctamente cerrado y estacionado en la vía pública, con la ventanilla del conductor rota, el retrovisor dañado y diversos desperfectos en el interior. También echaba en falta varios objetos, entre ellos una cartera con documentación y una tarjeta de crédito.

El segundo robo tuvo lugar entre los días 27 y 28 de julio. En esta ocasión, el propietario halló su coche con una puerta abierta, el interior revuelto y la desaparición de su cartera, que contenía documentos personales y dos tarjetas bancarias.

Ampliar Policía Nacional

Las investigaciones policiales, entre ellas el rastreo de los pagos fraudulentos realizados con las tarjetas robadas en comercios y medios de transporte, permitieron identificar plenamente al sospechoso. El detenido, que ya ha sido puesto a disposición judicial, cuenta con antecedentes recientes por diversos delitos contra la propiedad.