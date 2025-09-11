Detenido en Aranda por agredir a los agentes tras triplicar la tasa de alcoholemia El varón circulaba por una de las principales vías de la ciudad en la madrugada del viernes 5 de septiembre

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:29

Un hombre ha sido detenido en Aranda de Duero tras triplicar la tasa de alcoholemia, conducir de forma negligente y agredir a agentes de Policía Local. El suceso ocurría durante la madrugada del viernes 5 de septiembre.

Sobre las 4:30 horas, una patrulla de Policía Local que circulaba por Avenida Castilla observó, a la altura del número 47, un turismo circulando de forma negligente. Los agentes procedieron a dar el alto al vehículo, presentando el conductor síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Por tanto, los agentes procedieron a realizar la prueba de alcoholemia. Una vez finalizada la prueba y, tras dar un resultado positivo superior a 0,80 mg/l de aire espirado, el conductor comenzó a lanzar amenazas hacia los agentes, empujando a uno de ellos y ofreciendo resistencia grave y desobediencia, por lo que fue detenido.

Otro conductor sin carné

Por otro lado, y en materia de seguridad vial, los agentes de Aranda también interceptaron, el pasado jueves, en la avenida Orfeón Arandino al conductor de un turismo que circulaba sin estar en posesión del permiso de conducir, por no haberlo obtenido nunca.

Asimismo, en la madrugada del domingo, realizando un control preventivo de alcoholemia en cale Miranda do Douro, uno de los conductores probados arrojó un resultado superior a 0,60 mg/l, por lo que se instruyeron diligencias.