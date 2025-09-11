Detenido un menor como presunto autor de una agresión en Burgos En la misma jornada también se detuvieron a otros dos varones más como presuntos autores de un delito malos tratos y violencia de género

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres varones de 15, 37 y 56 años como presuntos autores de un delito malos tratos y violencia de género. Se trata del segundo menor detenido en lo que va de semana.

La primera de las detenciones tuvo lugar la madrugada del domingo 7 de septiembre. Agentes de la Unidad de Respuesta Rápida acudieron a un domicilio de la avenida de los Derechos Humanos por un presunto caso de violencia de género.

El presunto autor de los hechos, un hombre de 37 años, había agredido a su pareja y había tenido una fuerte discusión con otro familiar en la vivienda, a quien también intentó agredir.

La segunda detención tuvo lugar sobre las 07:15 horas del mismo domingo, por otra presunta agresión cometida en las proximidades de la calle Severo Ochoa.

La víctima manifestó a los agentes de la Policía Local de Burgos que, tras una discusión con su pareja, fue golpeada en el rostro. El presunto autor de los hechos, un hombre de 56 años, huyó del lugar siendo localizado y detenido minutos más tarde en la calle Francisco Grandmontagne por agentes de la Policía Local.

La última de las detenciones, en intervención conjunta de Policía Local y Nacional, tuvo lugar sobre las 20:40 horas, en un domicilio de la calle José María Codón, estando implicado en la agresión un menor de 15 años, que, tras las pesquisas realizadas, quedó detenido.

