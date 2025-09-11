BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El desahucio anunciado de las monjas cismáticas de Belorado se aplaza a octubre
Imagen de archivo de un Policía Local. GIT

Detenido un menor como presunto autor de una agresión en Burgos

En la misma jornada también se detuvieron a otros dos varones más como presuntos autores de un delito malos tratos y violencia de género

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:33

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres varones de 15, 37 y 56 años como presuntos autores de un delito malos tratos y violencia de género. Se trata del segundo menor detenido en lo que va de semana.

La primera de las detenciones tuvo lugar la madrugada del domingo 7 de septiembre. Agentes de la Unidad de Respuesta Rápida acudieron a un domicilio de la avenida de los Derechos Humanos por un presunto caso de violencia de género.

El presunto autor de los hechos, un hombre de 37 años, había agredido a su pareja y había tenido una fuerte discusión con otro familiar en la vivienda, a quien también intentó agredir.

Noticias relacionadas

Tres detenidos por robar móviles y joyas de un coche aparcado en una gasolinera en Burgos

Tres detenidos por robar móviles y joyas de un coche aparcado en una gasolinera en Burgos

Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos

Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos

Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control

Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control

La segunda detención tuvo lugar sobre las 07:15 horas del mismo domingo, por otra presunta agresión cometida en las proximidades de la calle Severo Ochoa.

La víctima manifestó a los agentes de la Policía Local de Burgos que, tras una discusión con su pareja, fue golpeada en el rostro. El presunto autor de los hechos, un hombre de 56 años, huyó del lugar siendo localizado y detenido minutos más tarde en la calle Francisco Grandmontagne por agentes de la Policía Local.

La última de las detenciones, en intervención conjunta de Policía Local y Nacional, tuvo lugar sobre las 20:40 horas, en un domicilio de la calle José María Codón, estando implicado en la agresión un menor de 15 años, que, tras las pesquisas realizadas, quedó detenido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos
  2. 2 Los dos radares que renovará el Ayuntamiento de Burgos
  3. 3 Viviendas, garajes, dos colectores y elementos arqueológicos: los escollos en la obra del túnel de la calle Santander
  4. 4 Dos heridos por una colisión entre un turismo y una furgoneta de Correos en Burgos
  5. 5 Estos son los horarios y escenarios del festival EnClave de Calle de Burgos
  6. 6 Tachan de «racista» y «clasista» la prohibición de la venta ambulante en fiestas de una ciudad de Burgos
  7. 7 Ensayarán la peatonalización de Santa Dorotea durante una semana
  8. 8 Tres detenidos por robar móviles y joyas de un coche aparcado en una gasolinera en Burgos
  9. 9 Incomunicados, sin teleasistencia y sin recetas médicas: la situación crítica de un pueblo de Burgos
  10. 10 La plaza de Burgos donde los hortelanos de la provincia vendían sus productos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido un menor como presunto autor de una agresión en Burgos

Detenido un menor como presunto autor de una agresión en Burgos