BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Droga incautada al detenido. Guardia Civil

Delatado por el olor: detenido en Burgos por tráfico de drogas al pillarle con marihuana en un control rutinario

La Guardia Civil dio el alto a un turismo ocupado por dos varones y, nada más aproximarse, ya percibieron un intenso olor a cannabis, lo que levantó de inmediato las sospechas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:29

La Guardia Civil de Burgos ha detenido a un varón de 35 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. Ocurrió en la comarca del Arlanza tras localizarse en el vehículo que conducía medio kilogramo de una sustancia herbácea cuyas características coincidían plenamente con las propias de la marihuana.

Los hechos ocurrieron semanas atrás cuando, durante la realización de un punto de verificación de personas y vehículos establecido en la carretera N-1, a su paso por la comarca del Arlanza, efectivos del Puesto de Lerma dieron el alto a un turismo ocupado por dos varones. Nada más aproximarse, la patrulla percibió un intenso olor a cannabis que emanaba del interior del habitáculo, lo que levantó de inmediato las sospechas de los agentes.

El hallazgo de la bolsa

Consecuencia de ello, se llevó a cabo un registro exhaustivo del vehículo, durante el que se localizó una bolsa de plástico que contenía una sustancia vegetal de color verde, con un inconfundible olor a marihuana.

Noticias relacionadas

Detenido en Miranda por traficar con cocaína

Detenido en Miranda por traficar con cocaína

Detenidos con más de 10 kilos de droga en Aranda tras huir de un robo con violencia

Detenidos con más de 10 kilos de droga en Aranda tras huir de un robo con violencia

La Policía Nacional incauta drogas y un arma blanca en dos bares de Miranda de Ebro

La Policía Nacional incauta drogas y un arma blanca en dos bares de Miranda de Ebro

Más de 4.600 personas fueron atendidas en Proyecto Hombre Burgos

Más de 4.600 personas fueron atendidas en Proyecto Hombre Burgos

Una vez trasladada la bolsa para su pesado en báscula de precisión, se constató que contenía un total de 500 gramos, una elevada cantidad que constituía un claro indicio de su presunto destino al tráfico ilícito de drogas.

Como resultado, los agentes informaron al conductor de su condición de detenido por los hechos, para proceder a continuación a su custodia hasta dependencias oficiales, donde se practicaron las correspondientes diligencias policiales, que junto con el detenido y la droga incautada han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos
  2. 2 Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos
  3. 3 El Ayuntamiento de Burgos ya tiene autorización para tramitar los bonos al consumo de 2025
  4. 4 Un accidente por la colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1 en Burgos
  5. 5 El pueblo de Burgos que convertirá un edificio deshabitado en uno de usos múltiples por 320.000 euros
  6. 6 La industria de Burgos reclama perfiles tecnológicos vinculados con el gaming y la IA
  7. 7 El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas
  8. 8 El Burgos subterráneo e inaccesible que se podrá explorar en realidad virtual y 360º
  9. 9 Una joya rural con historia: La Posada El Pintor busca nuevo propietario a solo 10 minutos de Burgos
  10. 10 Ignacio San Millán anuncia su candidatura a presidir FAE Burgos tras la retirada de Benavente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Delatado por el olor: detenido en Burgos por tráfico de drogas al pillarle con marihuana en un control rutinario

Delatado por el olor: detenido en Burgos por tráfico de drogas al pillarle con marihuana en un control rutinario