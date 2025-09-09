Delatado por el olor: detenido en Burgos por tráfico de drogas al pillarle con marihuana en un control rutinario La Guardia Civil dio el alto a un turismo ocupado por dos varones y, nada más aproximarse, ya percibieron un intenso olor a cannabis, lo que levantó de inmediato las sospechas

La Guardia Civil de Burgos ha detenido a un varón de 35 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. Ocurrió en la comarca del Arlanza tras localizarse en el vehículo que conducía medio kilogramo de una sustancia herbácea cuyas características coincidían plenamente con las propias de la marihuana.

Los hechos ocurrieron semanas atrás cuando, durante la realización de un punto de verificación de personas y vehículos establecido en la carretera N-1, a su paso por la comarca del Arlanza, efectivos del Puesto de Lerma dieron el alto a un turismo ocupado por dos varones. Nada más aproximarse, la patrulla percibió un intenso olor a cannabis que emanaba del interior del habitáculo, lo que levantó de inmediato las sospechas de los agentes.

El hallazgo de la bolsa

Consecuencia de ello, se llevó a cabo un registro exhaustivo del vehículo, durante el que se localizó una bolsa de plástico que contenía una sustancia vegetal de color verde, con un inconfundible olor a marihuana.

Una vez trasladada la bolsa para su pesado en báscula de precisión, se constató que contenía un total de 500 gramos, una elevada cantidad que constituía un claro indicio de su presunto destino al tráfico ilícito de drogas.

Como resultado, los agentes informaron al conductor de su condición de detenido por los hechos, para proceder a continuación a su custodia hasta dependencias oficiales, donde se practicaron las correspondientes diligencias policiales, que junto con el detenido y la droga incautada han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma.