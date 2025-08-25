BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de la droga incautada al detenido. Policía Nacional

Detenido en Miranda por traficar con cocaína

La actuación policial tuvo lugar durante el desarrollo de un dispositivo ordinario de prevención de la Seguridad Ciudadana y se le cacheó al observarlo nervioso

Burgos

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:33

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría Local de Miranda de Ebro detuvieron el pasado 20 de agosto a un hombre que portaba 28,18 gramos de cocaína.

La actuación policial tuvo lugar durante el desarrollo de un dispositivo ordinario de prevención de la Seguridad Ciudadana enfocado, entre otros objetivos, al control del consumo y menudeo de sustancias estupefacientes en vías, lugares o establecimientos públicos.

Durante el operativo, los agentes -uniformados y a bordo de un vehículo rotulado tipo Z- observaron a un individuo que mostró una actitud claramente nerviosa al percatarse de su presencia. Este comportamiento levantó sospechas, por lo que procedieron a su identificación, viendo así que el sospechoso registraba hasta una decena de antecedentes policiales.

Más cantidad que el uso personal

Tras realizarle un cacheo superficial de seguridad, los agentes localizaron en uno de los bolsillos de su pantalón una bolsa de plástico que contenía la citada sustancia. La cantidad intervenida, según establece la jurisprudencia, excede ampliamente el umbral para uso personal, lo que confirmó las sospechas de un posible delito de tráfico de drogas.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial dentro del plazo legal.

