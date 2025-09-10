Tres detenidos por robar móviles y joyas de un coche aparcado en una gasolinera en Burgos Los varones sustrajeron dispositivos electrónicos, joyas y otros enseres por valor de 2.500 euros

Tres varones han sido detenidos por robar en un vehículo aparcado en un área de servicio. El turismo se encontraba estacionado en un área de servicio de la autopista AP-1, y de él se sustrajeron móviles, joyas y otros artículos por valor de 2.500 euros.

El suceso ocurría semanas atrás en el área de descanso de Ameyugo, en la provincia de Burgos. Una mujer denunció a sustracción de diversos bienes que había dejado en el interior del vehículo con el que transitaba por la provincia. El turismo había sido estacionado con las puertas cerradas, pero esto no impidió que los autores lograran acceder al habitáculo mientras sus ocupantes se encontraban en el aseo.

Entre los objetos hurtados se encontraban dispositivos electrónicos de alta gama, así como artículos de joyería y otros efectos personales, cuyo valor total superaba los 2.500 euros. Fruto de las primeras actuaciones policiales llevadas a cabo, los agentes pudieron conocer que unos hombres habían sido vistos merodeando de manera sospechosa en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Gracias a ello, la investigación desarrollada por el Puesto de la Guardia Civil de Miranda de Ebro permitió identificar y detener inicialmente a dos de los autores, localizados en un establecimiento de la zona.

Se trata del tercer grupo de detenciones que realiza la Guardia Civil en menos de una semana por hurtos similares en áreas de servicio de la provincia de Burgos. También detuvieron a dos personas por el robo de material cosmético de camiones y a dos personas por la sustracción de enseres de autocaravanas

Horas después, y gracias al exhaustivo análisis de los datos obtenidos de diversas fuentes y la labor operativa desplegada por los investigadores, se pudo ubicar a un tercer implicado en la estación de tren de Miranda de Ebro. En total, la Guardia Civil ha detenido a tres varones de entre 35 y 46 años en la provincia de Burgos

Además, entre las pertenencias de este tercer sujeto se halló un dispositivo cuyas características coincidían plenamente con uno de los objetos descritos en la denuncia presentada, y que sería posteriormente reconocido sin género de duda por la persona perjudicada. Como consecuencia, los agentes procederían en ese mismo instante a la detención del varón por su relación con los hechos.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil da por esclarecido el hurto, logrando recuperar parte de los efectos sustraídos y poniendo fin a la continuidad delictiva del grupo. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Miranda de Ebro.