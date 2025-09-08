Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos Dos hombres de 19 y 59 años han sido puestas a disposición judicial tras relacionarles con robos con fuerza en un área de descanso de la AP-1

Dos personas han sido puestas a disposición judicial tras robar objetos por valor de 15.000 euros en la provincia de Burgos. Los materiales fueron sustraídos del interior de autocaravanas que aparcaban en un área de descanso de la AP-1.

Ante los sucesos ocurridos, la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos hombres de 19 y 59 años. Están acusados de ser los presuntos autores de los delitos de hurto y de robo con fuerza en el interior de autocaravanas en Burgos.

Los hechos se remontan a días atrás, de madrugada, cuando patrullas de la Guardia Civil realizaban labores de prevención de la delincuencia en vías de comunicación de la provincia de Burgos. Los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de dos hombres merodeando de manera sospechosa en un área de descanso de la AP- 1, a su paso por la comarca del Ebro.

Al sentirse observados, los varones huyeron a bordo de un turismo que fue interceptado poco después por una patrulla del puesto del Alfoz de Burgos, a la que se sumaron de inmediato efectivos de los puestos de Oña y de Briviesca.

Ampliar Material requisado. BC

Tras la identificación de los ocupantes, los agentes procedieron a la inspección del interior del vehículo, donde se halló un importante número de dispositivos electrónicos, como ordenadores portátiles, tablets o teléfonos móviles. Además, también había joyas, dinero en efectivo y artículos de cosmética, cuyo valor total se estima superior a los 15.000 euros.

Al ser requeridos, ni el conductor ni su acompañante pudieron aportar facturas ni documento alguno que acreditara la titularidad y lícita procedencia de los efectos, por lo que se procedió a la aprehensión de estos últimos y a su traslado para custodia en dependencias oficiales.

Las pesquisas desarrolladas a continuación por el puesto de la Guardia Civil de Oña han permitido vincular parte de los bienes recuperados con robos cometidos recientemente en autocaravanas que se encontraban en tránsito tanto por la provincia de Burgos como por la de Guipúzcoa. Gracias a esto, muchos de los objetos intervenidos ya han sido reconocidos y devueltos a sus legítimos dueños.

Días atrás, la Guardia Civil también detenía a dos personas por robar 10.000 euros en productos cosméticos de camiones estacionados. Los sucesos se producían también en un área de descanso de la AP-1.

A raíz de los indicios y pruebas recabadas, los dos varones que robaron autocaravanas, que fueron localizados de nuevo en la Comunidad de Madrid, han sido puestos a disposición, junto con las diligencias instruidas, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Miranda de Ebro.