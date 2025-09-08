BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Objetos robados del interior de autocaravanas en Burgos. BC

Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos

Dos hombres de 19 y 59 años han sido puestas a disposición judicial tras relacionarles con robos con fuerza en un área de descanso de la AP-1

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:53

Dos personas han sido puestas a disposición judicial tras robar objetos por valor de 15.000 euros en la provincia de Burgos. Los materiales fueron sustraídos del interior de autocaravanas que aparcaban en un área de descanso de la AP-1.

Ante los sucesos ocurridos, la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos hombres de 19 y 59 años. Están acusados de ser los presuntos autores de los delitos de hurto y de robo con fuerza en el interior de autocaravanas en Burgos.

Los hechos se remontan a días atrás, de madrugada, cuando patrullas de la Guardia Civil realizaban labores de prevención de la delincuencia en vías de comunicación de la provincia de Burgos. Los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de dos hombres merodeando de manera sospechosa en un área de descanso de la AP- 1, a su paso por la comarca del Ebro.

Al sentirse observados, los varones huyeron a bordo de un turismo que fue interceptado poco después por una patrulla del puesto del Alfoz de Burgos, a la que se sumaron de inmediato efectivos de los puestos de Oña y de Briviesca.

Material requisado. BC

Tras la identificación de los ocupantes, los agentes procedieron a la inspección del interior del vehículo, donde se halló un importante número de dispositivos electrónicos, como ordenadores portátiles, tablets o teléfonos móviles. Además, también había joyas, dinero en efectivo y artículos de cosmética, cuyo valor total se estima superior a los 15.000 euros.

Al ser requeridos, ni el conductor ni su acompañante pudieron aportar facturas ni documento alguno que acreditara la titularidad y lícita procedencia de los efectos, por lo que se procedió a la aprehensión de estos últimos y a su traslado para custodia en dependencias oficiales.

Noticias relacionadas

Un accidente por el choque de dos coches en la A-1 deja una herida en Burgos

Un accidente por el choque de dos coches en la A-1 deja una herida en Burgos

Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos

Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos

Tres heridos en la colisión entre dos turismos en Burgos

Tres heridos en la colisión entre dos turismos en Burgos

Herido el conductor de un patinete eléctrico en un accidente con un coche en Miranda

Herido el conductor de un patinete eléctrico en un accidente con un coche en Miranda

Las pesquisas desarrolladas a continuación por el puesto de la Guardia Civil de Oña han permitido vincular parte de los bienes recuperados con robos cometidos recientemente en autocaravanas que se encontraban en tránsito tanto por la provincia de Burgos como por la de Guipúzcoa. Gracias a esto, muchos de los objetos intervenidos ya han sido reconocidos y devueltos a sus legítimos dueños.

Días atrás, la Guardia Civil también detenía a dos personas por robar 10.000 euros en productos cosméticos de camiones estacionados. Los sucesos se producían también en un área de descanso de la AP-1.

A raíz de los indicios y pruebas recabadas, los dos varones que robaron autocaravanas, que fueron localizados de nuevo en la Comunidad de Madrid, han sido puestos a disposición, junto con las diligencias instruidas, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Miranda de Ebro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos
  2. 2 El pueblo de Burgos que vende 16 parcelas para revitalizar su polígono industrial
  3. 3 Tres heridos en la colisión entre dos turismos en Burgos
  4. 4 La industria de Burgos reclama perfiles tecnológicos vinculados con el gaming y la IA
  5. 5 Un accidente por el choque de dos coches en la A-1 deja una herida en Burgos
  6. 6 El campeón de BMX de Burgos con 12 años: «Ganar te da más ganas de seguir practicando»
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de septiembre
  8. 8 El mercado de coches de segunda mano en Burgos resiste: caída en agosto, pero leve subida en 2025
  9. 9 El Burgos subterráneo e inaccesible que se podrá explorar en realidad virtual y 360º
  10. 10 Las claves para envejecer en casa: una década de la ayuda a domicilio y la teleasistencia en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos

Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos