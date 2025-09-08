BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de una ambulancia de emergencias. Alberto Mingueza

Un accidente por el choque de dos coches en la A-1 deja una herida en Burgos

La colisión entre dos turismos se produjo sobre las 23 horas del domingo, en sentido Valladolid. El otro herido implicado, un varón de 57 años, rechazó ser trasladado al hospital

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:47

Un accidente de tráfico registrado anoche en la autovía A-1, a la altura de Burgos, en el kilómetro 238 sentido Valladolid, dejó una persona herida, según informaron fuentes del 1-1-2 Castilla y León.

El siniestro se produjo sobre las 23:00 horas cuando dos turismos colisionaron en este punto de la vía.

Una mujer trasladada al hospital

En el lugar intervinieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que atendieron a los ocupantes de los vehículos.

Como consecuencia del accidente, una mujer de 58 años fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). El otro conductor, un varón de 57 años, fue asistido en el lugar y rechazó el traslado hospitalario.

