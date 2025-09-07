Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos El suceso ha ocurrido a las 9:24 horas a la altura de Rubena

BURGOSconecta Burgos Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:12 Comenta Compartir

Cuatro mujeres, dos de ellas niñas, han resultado heridas en un accidente en la AP-1 en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 9:24 horas, cuando el turismo en el que viajaban ha volcado a la altura de Rubena, en sentido País Vasco.

El 112 recibía una llamada en la que se informaba del accidente y de cuatro ocupantes del vehiculo, dos mujeres de 81 y 50 años y dos niñas de tres y once años.

Hasta el lugar se desplazaba la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y asistencia sanitaria de Sacyl para atender a las heridas que, según la información del 112, parecen leves con algunas erosiones y contusiones.