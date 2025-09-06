Reducen a un hombre que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma La Guardia Civil de Burgos intervino tras el aviso de una agresión en un domicilio y evitó que la mujer, escondida en el baño, sufriera daños

El presunto autor de un delito de tentativa de homicidio es conducido por la Guardia Civil de Lerma.

BURGOSconecta Burgos Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:57 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras amenazar a su madre con dos cuchillos de grandes dimensiones en Lerma. La Guardia Civil de Burgos acudía al domicilio en el que ambos conviven este viernes por la noche, tras una llamada que alertaba de que se podía estar produciendo una agresión.

A su llegada, redujeron al varón, que se hallaba en el exterior con las dos armas blancas y visiblemente alterado. Su madre se hallaba refugiada en el interior del baño de la vivienda y los agentes que intervinieron aseguran que el desenlace podía haber sido mucho más grave de no haber intervenido de inmediato.

La intervención se inició a raíz de un aviso recibido en la Central Operativa de Servicios (COS), en el que se informaba de una posible agresión en el interior de un domicilio de Lerma. Hasta la vivienda se desplazó de inmediato una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto la localidad, que tardó escasos minutos en acudir al lugar.

A su llegada, el varón se hallaba ya en el exterior del domicilio portando dos cuchillos de grandes dimensiones. Tras valorar la situación y la inmediatez del riesgo, los agentes lo abordaron con determinación para neutralizar la amenaza. Gracias a la intervención, el joven fue reducido e inmovilizado con seguridad.

Fruto de las primeras actuaciones llevadas a cabo a continuación, los investigadores pudieron conocer que el detenido, esgrimiendo un arma blanca, profirió vehementes amenazas de muerte contra su madre, llegando a clavar el arma en repetidas ocasiones sobre la puerta del baño tras la que la mujer se refugió para evitar el ataque.

La víctima fue atendida en el mismo domicilio, acompañada y tranquilizada por los efectivos intervinientes, quienes verificaron su estado de salud. Aunque no presentaba lesiones físicas, sí mostraba un notable estado de nerviosismo, por lo que recibió apoyo y asistencia inmediata.

El varón fue trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de diligencias, que posteriormente han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma, junto con el detenido.