Imagen de archivo de las monjas cismáticas con tres cachorros. En detalle las galletas supuestamente envenenadas en Arriondas. Redes Sociales

Las monjas cismáticas de Belorado denuncian que les «envenenan a los perros» en Arriondas

Una de las 'portavoces' de las exmonjas publica en el medio que usan para comunicarse con la sociedad, Susana Mateo, «considera» que la comida de los perros contiene veneno

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:28

Las monjas cismáticas de Belorado denuncian que han envenenado a algunos de sus perros en Arriondas. A través de un vídeo en Instagram, Susana Mateo (Sor Sión) explica que «considera que es veneno», una especie de «cebo», que han hallado en la finca de recreo donde alojan a sus perros. En una nota de prensa, el portavoz de las exclarisas, Francisco Canals, ha expresado que las mujeres viven «con profundo dolor y consternación la grave situación» que atraviesan tras la aparición de «síntomas en varios de sus perros» compatibles con un «posible envenenamiento».

Alude la nota que «estos animales representan un pilar fundamental» en su vida cotidiana. A través del comunicado recuerdan que desarrollan su labor en un terreno y un núcleo zoológico «autorizado en Arriondas» y que cumple con la normativa. Cabe recordar que las religiosas se lanzaron a abrir en esta localidad de Asturias un restaurante en el que trabajan tres de ellas, actividad que compaginan con la de los animales.

En el vídeo, Mateo manifiesta su «preocupación» por unos hechos que consideran un «atentado contra la vida de seres inocentes» y que impactan directamente «en la paz y espiritualidad». Hacen un llamado a la «reflexión y al respeto», recordando que la verdadera fraternidad se construye «desde la compasión y el cuidado de toda criatura».

Mateo aseguran el vídeo que han comprobado en Internet, han preguntado a veterinarios y a gente entendida en el cuidado de perros y han buscado en la prensa Noticias para corroborar esta teoría.

Teniendo como referencia esas informaciones recabadas, han concluido que algunas sustancias que pueden aparecer en galletas para el consumo de perros concuerda con que «son cebos para envenenar animales».

Mateo asegura que para ellas es una evidencia porque sigue en la pista tras el fallecimiento de un 'braco de Weimar', que tuvo un problema de salud.

A lo largo de todo el mes de agosto, las cismáticas han guardado un silencio sepulcral a la espera de acontecimientos judiciales que se van a producir en este mes de septiembre. Eso sí, denunciaban hace apenas una semana un nuevo revés, el cierre de sus perfiles sociales. Unas cuentas que, según parece, han podido recuperar ya que han vuelto a publicar contenido con normalidad.

La defensa de las cismáticas está convencida de que la razón está de parte de las religiosas en su batalla, por recuperar la vida, en el monasterio de Belorado, ante una inminente desahucio que la jueza de Briviesca marcó para el día 12 de septiembre.

