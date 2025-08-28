BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 28 de agosto
Las monjas cismáticas de Belorado en las inmediaciones del juzgado de Briviesca. Santi Otero

El nuevo revés que han recibido las monjas cismáticas de Belorado: «Sufrimos una persecución»

A través de su portavoz las exclarisas denuncian el cierre de sus cuentas de Facebook e Instagram y confiesan desconocer quién lo ha hecho y el por qué de la eliminación de sus redes sociales

Gloria Díez

Gloria Díez

Burgos

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:09

Los perfiles en redes sociales de las monjas cismáticas de Belorado han sido eliminados. Así lo denuncian las exclarisas a través de un comunicado en el que aseguran que sus cuentas de Facebook e Instagram han sido cerradas y en el que reconocen sentirse víctimas de «censura« y «persecución». Aunque desconocen las causas de esta medida, según su portavoz Francisco Canals, es un atentado «contra la libertad de expresión de las monjas».

Desde que estallara la ruptura con Roma hace más de un año generándose un terremoto religioso de proporciones épicas con denuncias cruzadas, personajes novelescos y hasta una orden de desahucio, Instagram y Facebook han sido herramientas que las monjas cismáticas de Belorado han utilizado para lanzar su mensaje en primera persona y también para promocionar algunos de sus negocios.

Entre otras actividades, las cismáticas se valen de Instagram para publicitar su «restaurante de clausura» que abrieron el pasado mes de febrero en Arriondas, Asturias.

Ahora, en palabras de Canals, el cierre de esta cuenta «no supone únicamente la pérdida de un canal de comunicación, sino un claro ejemplo de la persecución que las religiosas también viven en el ámbito digital».

Además, en el mismo comunicado explican que durante el mes de julio advirtieron «una creciente presión intrusa en sus dispositivos móviles, presencia de malware y móviles que parecían funcionar solos». Por este motivo, las hermanas cambiaron de dispositivos, los renovaron y los protegieron, detalla Canals.

Las monjas cismáticas de Belorado «no se van a rendir»

De nuevo aprovechan la ocasión para reafirmar el mensaje de unión entre las exclarisas, al igual que lo hicieron ante sus problemas económicos o los varapalos judiciales: «A pesar del golpe recibido, las hermanas no se van a rendir». manifiesta Canals en el comunicado.

«Consideran este acto como un verdadero atentado contra su actividad en la red, ya que su cuenta en Facebook era una herramienta fundamental para divulgar el trabajo que realizan en el Centro Canino San Melchor de Quirós, ubicado en Arriondas» continúa el mensaje. Y añade: «Sin embargo, lejos de desanimarse, ya han anunciado la creación inminente de un nuevo espacio digital y aseguran que seguirán unidas ante la adversidad».

