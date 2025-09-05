Reclaman ayuda para que se inhabilite a un presunto maltratador de animales que ya fue denunciado en Burgos En Burgos le decomisaron ocho perros y cachorros en la capital y otros dos en Oña y en La Rioja, Seprona le retiró otros ocho. Salvamento Animal Burgos también está tratando de movilizar a la sociedad para dar voz a este caso

Julio César Rico Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:22

Salvamento Animal de Burgos daba esta semana la voz de alarma para evitar que se repita la conducta que ahora denuncia un grupo de defensa de los animales del Valle de Trápaga, en Vizcaya, que ha reclamado a través de redes sociales «ayuda para evitar que se siga maltratando» animales de dimensiones similares a otro ocurrido en Burgos con la misma persona. Según este grupo denunciante, el hombre ya fue encartado en Burgos, donde se le decomisaron ocho perros y cachorros muertos en la capital y otros dos en Oña.

En la actualidad está denunciado en Barakaldo y la Policía ha contactado con el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos y ha confirmado «el reiterado maltrato, por lo que ha decidido de comisar los perros».

Han realizado esa denuncia en las redes sociales, y entre otras respuestas, se les ha indicado que cursen «denuncia ante la Fiscalía» correspondiente y que se soliciten medidas para incautar los animales y para una posible inhabilitación. En España todavía no se ha producido una acción de este tipo, por lo que sentaría precedente.

Según han informado las fuentes que conocen el caso, a este hombre «ya se le denunció por acción pasiva, debido a que se le murieron varios perros con golpes de calor». De hecho, se le incautó «uno de los cachorros». Ahora han recibido la alarma de que se está dedicando «a comprar perros y está esperando una remesa de ocho cachorros».

Aseguran que este hombre tiene los perros sueltos en el entorno de Trapagaran, Barakaldo y Sestao, municipios todos ellos colindantes. Según afirman, tiene «los perros sueltos e incluso alguno de ellos ya ha mordido a alguna persona». Aseguran que hay «un problema terrible» porque, al final, «le están llevando comida, le están dando de todo, pero no le inhabilitan».

Al parecer, esta persona tiene a «cuatro perros, viviendo en una furgoneta, uno de ellos el pastor alemán con bozal porque ya ha atacado a gente». El año pasado el Servicio de Protección de la Naturaleza -Seprona- de La Rioja ya le decomisó otros ocho perros por tenerlos en las mismas condiciones. Este grupo ha elevado denuncia formal al Ayuntamiento y Policía Local de Sestao, así como a la Ertzaintza y a la Guardia Civil.