BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 5 de septiembre
Captura de pantalla de un video que circula por las redes de este presunto maltratador de animales BC

Reclaman ayuda para que se inhabilite a un presunto maltratador de animales que ya fue denunciado en Burgos

En Burgos le decomisaron ocho perros y cachorros en la capital y otros dos en Oña y en La Rioja, Seprona le retiró otros ocho. Salvamento Animal Burgos también está tratando de movilizar a la sociedad para dar voz a este caso

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:22

Salvamento Animal de Burgos daba esta semana la voz de alarma para evitar que se repita la conducta que ahora denuncia un grupo de defensa de los animales del Valle de Trápaga, en Vizcaya, que ha reclamado a través de redes sociales «ayuda para evitar que se siga maltratando» animales de dimensiones similares a otro ocurrido en Burgos con la misma persona. Según este grupo denunciante, el hombre ya fue encartado en Burgos, donde se le decomisaron ocho perros y cachorros muertos en la capital y otros dos en Oña.

En la actualidad está denunciado en Barakaldo y la Policía ha contactado con el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos y ha confirmado «el reiterado maltrato, por lo que ha decidido de comisar los perros».

Han realizado esa denuncia en las redes sociales, y entre otras respuestas, se les ha indicado que cursen «denuncia ante la Fiscalía» correspondiente y que se soliciten medidas para incautar los animales y para una posible inhabilitación. En España todavía no se ha producido una acción de este tipo, por lo que sentaría precedente.

Noticias relacionadas

Rescatan a un potro tras caer desde ocho metros de altura y quedar atrapado en Burgos

Rescatan a un potro tras caer desde ocho metros de altura y quedar atrapado en Burgos

Un médico se enfrenta a dos años y ocho meses de prisión por mirar el historial de una compañera de baja

Un médico se enfrenta a dos años y ocho meses de prisión por mirar el historial de una compañera de baja

Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros

Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros

Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda

Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda

Según han informado las fuentes que conocen el caso, a este hombre «ya se le denunció por acción pasiva, debido a que se le murieron varios perros con golpes de calor». De hecho, se le incautó «uno de los cachorros». Ahora han recibido la alarma de que se está dedicando «a comprar perros y está esperando una remesa de ocho cachorros».

Aseguran que este hombre tiene los perros sueltos en el entorno de Trapagaran, Barakaldo y Sestao, municipios todos ellos colindantes. Según afirman, tiene «los perros sueltos e incluso alguno de ellos ya ha mordido a alguna persona». Aseguran que hay «un problema terrible» porque, al final, «le están llevando comida, le están dando de todo, pero no le inhabilitan».

Al parecer, esta persona tiene a «cuatro perros, viviendo en una furgoneta, uno de ellos el pastor alemán con bozal porque ya ha atacado a gente». El año pasado el Servicio de Protección de la Naturaleza -Seprona- de La Rioja ya le decomisó otros ocho perros por tenerlos en las mismas condiciones. Este grupo ha elevado denuncia formal al Ayuntamiento y Policía Local de Sestao, así como a la Ertzaintza y a la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre de 57 años por agresión sexual a un menor en Burgos
  2. 2 El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
  3. 3 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  4. 4 Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos
  5. 5 Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en Burgos
  6. 6 Herida la conductora de un patinete al chocar con un coche en Burgos
  7. 7 Los parkings de Burgos suben de precio: acuerdan nuevas tarifas para los aparcamientos del centro
  8. 8 Herido el conductor de un patinete eléctrico en la colisión con un coche en Aranda
  9. 9 Herido un niño de 12 años en un atropello en Aranda
  10. 10 El pueblo de Burgos que devuelve la vida a las cabañas de pastores con técnicas tradicionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Reclaman ayuda para que se inhabilite a un presunto maltratador de animales que ya fue denunciado en Burgos

Reclaman ayuda para que se inhabilite a un presunto maltratador de animales que ya fue denunciado en Burgos