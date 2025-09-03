Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda El suceso ha ocurrido esta vez en la calle Carrequemada y por suerte no ha habido que lamentar daños personales

Los Bomberos de Aranda de Duero retirando y recolocando las luces que han caido.

Dos sustos en apenas una semana. Los dos sin consecuencias personales, pero sembrando la duda sobre la seguridad. Las luces ornamentales que se están colocando de cara a las fiestas patronales en Aranda de Duero, están copando protagonismo y por nada positivo.

En la tarde de este miércoles, pasadas las 17:00 horas, se venían abajo una pieza de alumbrado ornamental situada en los primeros números de la calle Carrequemada. Incidente que se suma al vivido el pasado jueves cuando se cayó una hilera de luces en la plaza Mayor.

Los bomberos han tenido que acudir de inmediato a actuar en esa zona, acompañados de una patrulla de la Policía Local , provocando el corte de la calle y el pertinente atasco en la salida natural al centro del barrio de Santa Catalina y el acceso a la ciudad por la carretera de Salas.

Intervención de los Bomberos de Aranda en la calle Carrequemada. SG

Un mal anclaje a una fachada, en principio, parece la causa de este nuevo percance. El anterior se debió al anclaje a la forja en mal estado de un balcón de un edificio en ruinas en la plaza Mayor.

El Ayuntamiento, en su comunicación oficial, la semana pasada decidió basar su estrategia en el peso de las luces intentando obviar cualquier otra circunstancia o responsabilidad. Menos de una semana después, la incidencia se repite y genera las dudas evidentes sobre la seguridad en la colocación.