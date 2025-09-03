BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos de Aranda de Duero retirando y recolocando las luces que han caido. SG

Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda

El suceso ha ocurrido esta vez en la calle Carrequemada y por suerte no ha habido que lamentar daños personales

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:38

Dos sustos en apenas una semana. Los dos sin consecuencias personales, pero sembrando la duda sobre la seguridad. Las luces ornamentales que se están colocando de cara a las fiestas patronales en Aranda de Duero, están copando protagonismo y por nada positivo.

En la tarde de este miércoles, pasadas las 17:00 horas, se venían abajo una pieza de alumbrado ornamental situada en los primeros números de la calle Carrequemada. Incidente que se suma al vivido el pasado jueves cuando se cayó una hilera de luces en la plaza Mayor.

Los bomberos han tenido que acudir de inmediato a actuar en esa zona, acompañados de una patrulla de la Policía Local , provocando el corte de la calle y el pertinente atasco en la salida natural al centro del barrio de Santa Catalina y el acceso a la ciudad por la carretera de Salas.

Intervención de los Bomberos de Aranda en la calle Carrequemada. SG
Imagen principal - Intervención de los Bomberos de Aranda en la calle Carrequemada.
Imagen secundaria 1 - Intervención de los Bomberos de Aranda en la calle Carrequemada.
Imagen secundaria 2 - Intervención de los Bomberos de Aranda en la calle Carrequemada.

Un mal anclaje a una fachada, en principio, parece la causa de este nuevo percance. El anterior se debió al anclaje a la forja en mal estado de un balcón de un edificio en ruinas en la plaza Mayor.

Noticias relacionadas

Los autobuses que son gratis en Burgos desde este 1 de septiembre: dónde van y qué pueblos unen

Los autobuses que son gratis en Burgos desde este 1 de septiembre: dónde van y qué pueblos unen

La peña Tierra Aranda celebra su fiesta con toques solidarios

La peña Tierra Aranda celebra su fiesta con toques solidarios

El pueblo de Burgos que revive su folclore y raíces gracias a un mural

El pueblo de Burgos que revive su folclore y raíces gracias a un mural

El Ayuntamiento, en su comunicación oficial, la semana pasada decidió basar su estrategia en el peso de las luces intentando obviar cualquier otra circunstancia o responsabilidad. Menos de una semana después, la incidencia se repite y genera las dudas evidentes sobre la seguridad en la colocación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja
  2. 2 La farmacia de un pueblo de Burgos que celebra con una exposición sus 300 años de historia
  3. 3 Piden 20 años de cárcel para dos hombres en Burgos por retener y agredir a otro al creer que les había robado la marihuana
  4. 4 Detenido por tercera vez tras robar en comercios del centro de Burgos
  5. 5 Herido un joven conductor tras chocar contra un animal en Burgos
  6. 6 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  7. 7 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos
  8. 8 El renovado Castillo de Burgos se podrá visitar mientras se realizan las últimas obras
  9. 9 Aumenta la inversión para operaciones de cambio de género con siete servicios contratados en Burgos
  10. 10 Un pasaje para recordar la historia de una emisora de radio burgalesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda

Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda