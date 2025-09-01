Los autobuses que son gratis en Burgos desde este 1 de septiembre: dónde van y qué pueblos unen Este lunes se ha puesto en marcha la tarjeta bonificada en Castilla y León para empadronados en la comunidad

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:30 | Actualizado 19:55h.

El autobús en Burgos es, desde este lunes, totalmente gratuito para sus usuarios que, según los últimos datos ofrecidos por el Servicio de Movilidad y Transportes (SMyT) del Ayuntamiento, registró el pasado año un aumento en las diferentes líneas hasta alcanzar los 14,9 millones.

Ahora con la iniciativa Buscyl el autobús metropolitano y el interurbano serán totalmente gratuitos para aquellas personas empadronadas en Castilla y León que soliciten su tarjeta. Este pase, tanto en formato analógico como digital, está disponible desde el pasado 1 de julio.

Se trata de un proyecto para toda Castilla y León y afecta a todas las rutas de transporte público de autobús gestionadas por el ejecutivo autonómico. En Burgos son 200 las rutas bonificadas.

Con un medio rural envejecido, en el que muchos habitantes no disponen de vehículo o carnet de conducir y con los servicios públicos ubicados, principalmente, en las capitales comarcales, residir en un pueblo de la provincia de Burgos casi obliga a disponer de coche. No en todos los casos, pero sí facilita mucho la vida de los residentes.

Las rutas

El transporte metropolitano gratuito se establecerá en doce rutas de la provincia de Burgos, esas que conectan la capital con sus áreas metropolitanas.

En paralelo, la gratuidad se extenderá al transporte interurbano, cuya implantación tendrá lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre y afectará a 197 rutas de transporte regular de la provincia.

Se suma así a las 127 rutas del transporte a la demanda que funcionan en la provincia burgalesa.

A partir de este lunes la tarjeta Buscyl funcionará para todas las rutas de transporte metropolitano y también, de manera progresiva, para las rutas de transporte interurbano de Castilla y León.

Una vez finalizado el proceso, todos los empadronados en la comunidad podrán viajar de forma gratuita e ilimitada en las rutas y concesiones gestionadas por las distintas empresas de transporte en Castilla y León.

Los no empadronados en Castilla y León pueden usar la tarjeta como monedero recargable para abonar el precio correspondiente a cada viaje o para pagar la tarifa de acompañantes.