Usuario de la tarjeta Buscyl subiendo a un autobús. Laura Negro

Los próximos buses que serán gratis en Burgos: fechas y qué trayectos realizan

La implantación del sistema Buscyl dará los próximos pasos a partir del 15 y del 30 de septiembre con el interurbano regular y el transporte a la demanda en la provincia

Gloria Díez

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:29

Desde el pasado 1 de septiembre los vecinos de Burgos y toda Castilla y León pueden beneficiarse de viajes de autobús gratuitos gracias a Buscyl que bonifica las rutas que dependen del ejecutivo regional en la comunidad y en la provincia de Burgos, donde son más de 200. Pero la puesta en marcha de esta iniciativa continúa incluyendo más trayectos de bus en próximas fechas.

Según el plan previsto, en las siguientes semanas entrarán más servicios al sistema gratuito. Será en dos fechas, el 15 y 30 de septiembre, y cuando acabe el 100% de la oferta de transporte colectivo por carretera amparada por la administración regional será gratuita para quienes dispongan de la conocida tarjeta Buscyl, ahora un QR, reservada para los titulares que tienen que estar empadronados en Castilla y León.

El 1 de septiembre el sistema arrancaba en las únicas áreas metropolitanas que tienen este servicio, las de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Ese mismo día comenzaba también el despliegue de unas 200 rutas interurbanas (unas 50 por provincia) en concesiones de transporte en Ávila, Palencia, Soria y Zamora, territorios que no cuentan con servicio metropolitano.

Las rutas gratuitas de Burgos

A partir del día 15 de septiembre se incluirán entre las rutas gratuitas en la provincia de Burgos una de transporte regular y el resto de transporte a la demanda.

A partir del 30 de septiembre se incluirán cerca de 200 nuevas rutas tanto metropolitanas, como interurbanas, de transporte regula y a la demanda en la provincia de Burgos.

En 2024, el número total de viajes registrados en Castilla y León ascendió a 14.888.810; Valladolid fue la provincia con mayor volumen, con 4.452.990 desplazamientos. Le siguieron Salamanca, con 4.363.266 y León, con 3.409.847. A continuación, Segovia con 1.142.880 viajes, Burgos con 503.461 y Palencia con 485.974. Finalmente, Zamora registró 195.905 viajes, Soria 193.269 y Ávila 141.218.

La tarjeta Buscyl, ahora un código QR, permite viajar en autobús de manera gratuita a todos aquellos usuarios que están empadronados en Castilla y León y la han solicitado.

