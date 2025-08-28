Cómo obtener la tarjeta gratuita del bus en Burgos: los requisitos y las multas por mal uso Este título se puede solicitar de forma electrónica y presencial y se revisará cada tres años para comprobar que el titular sigue empadronado en la comunidad

Gloria Díez Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 19:13 Comenta Compartir

La tarjeta BUSCyL permitirá a los empadronados en Castilla y León viajar gratis en los autobuses metropolitanos e interurbanos de las líneas que gestiona el Gobierno de la comunidad. Con esta medida se busca fomentar el transporte público, combatir la despoblación y facilitar la movilidad entre las zonas rurales y las ciudades.

Más de 190.000 personas la han solicitado en la comunidad, 15.420 en Burgos, sin contar las tarjetas a nombre de menores de 15 años. Se puede obtener en formato digital (QR en el móvil) y en tarjeta física. Aquí facilitamos una guía clara y actualizada para solicitar este título que permite viajar gratis por toda Castilla y León. También se detalla la multa o penalización en caso de que se utilice mal.

Qué es Buscyl Una tarjeta para viajar gratis en bus

Es una tarjeta personal e intransferible que permite viajar de forma gratuita en todos los autobuses metropolitanos e interurbanos de Castilla y León de titularidad de la Junta de Castilla y León. Aunque inicialmente el servicio se iba a articular en una tarjeta física, similar a las tarjetas monedero o bonobús, ahora se recurrirá a un código digital QR que se enviará a los solicitantes. Más adelante, se podrían enviar las tarjetas físicas y también funcionará con una app en el móvil.

Qué rutas están bonificadas Todas las del metropolitano y las interurbanas

Se podrá utilizar esta tarjeta en todos los autobuses metropolitanos desde el 1 de septiembre e interurbanos de Castilla y León que sean titularidad de la Junta, que se irán incorporando en dos fases: 15 y 30 de septiembre.

El transporte metropolitano gratuito se establecerá en doce rutas de la provincia de Burgos, esas que conectan la capital con sus áreas metropolitanas.

En paralelo, la gratuidad se extenderá al transporte interurbano, cuya implantación tendrá lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre y afectará a 197 rutas de transporte regular de la provincia.

Se suma así a las 127 rutas del transporte a la demanda que funcionan en la provincia burgalesa.

Las rutas susceptibles de aplicar la gratuidad, titularidad de la Junta de Castilla y León, se pueden consultar aquÍ.

Quién puede pedirla y beneficiarse Sólo viajan gratis los empadronados

El único requisito para solicitar esta tarjeta y beneficiarnos de la gratuidad es estar empadronado en un municipio de Castilla y León. Los usuarios podrán viajar de forma gratuita con la nueva tarjeta Buscyl en todos los autobuses de titularidad de la Junta de Castilla y León. La única excepción son los menores de 15 años, que viajarán siempre gratis, estén o no empadronados.

Los no empadronados podrán usar la misma tarjeta como monedero para abonar el precio correspondiente a cada viaje. Por eso se ha solicitado poder abrirla, por ejemplo, a estudiantes universitarios que residen en la comunidad durante el curso y viajan habitualmente.

Cómo se solicita Electrónicamente o de forma presencial

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es. El ciudadano solo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León. Para cualquier consulta, se mantiene disponible el servicio 012 de atención al ciudadano y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl).

La solicitud es electrónica, pero también existe la opción de hacer presencialmente con otro procedimiento y un formulario de papel. No será necesario presentar certificado de empadronamiento, la clave de la gratuidad, ya que se consultará de forma automática a través del INE salvo si nos oponemos, en cuyo caso sí habrá que acreditarlo.

1 Si eres mayor de edad, necesitarás aportar tu DNI 2 En el caso de menores de edad, la solicitud deberá ser presentada por el padre, madre o tutor legal y se acompañará del DNI/NIE del padre, madre o tutor legal y del menor, si dispone. En menores de 14 años sin DNI/NIE, se presentará libro de familia o certificado de nacimiento 3 Acceder al portal Buscyl , creando una cuenta si no tenemos 4 A esa cuenta nos llegará el código QR de acceso o, si ya la solicitamos en los primeros días de plazo, nos lo enviarán a un email si lo consignamos en la solicitud 5 Con ese código podremos viajar gratis en todos los servicios acogido al sistema

En cuanto a la solicitud presencial, el formulario en papel estará disponible en Dependencias y oficinas de la JCYL, servicios Territoriales y Delegaciones Territoriales y en otras sedes oficiales; también se puede descargar en tramitacastillayleon.

Además, aunque no habrá copias en los lugares previstos para la solicitud física, sí se imprimirán una vez rellenos ya que es un documento descargable. La presentación se puede hacer en dependencias y oficinas de la Junta de Castilla y León, y a través de registro.

Qué otras tarjetas son válidas Los bonos actuales siguen vigentes

La tarjeta Buscyl va a convivir un tiempo con los actuales títulos de viaje, tarjetas monedero y bonobús. La vigencia de los bonos ha quedado prorrogada sin fecha final, hasta la plena implantación del sistema de lectura de tarjetas de Buscyl, evitando el gran problema que había surgido: que no se pudiera viajar gratis con las viejas tarjetas que ya no se podían recargar. A finales del año 2025 existirá una APP móvil que permitirá disponer de la tarjeta en formato digital en el dispositivo móvil.

Cuándo caduca la tarjeta Revisión de condiciones cada tres años

La tarjeta física no tiene fecha de caducidad y estará vigente desde el 1 de septiembre, pero el titular recibirá un aviso, cada 3 años (o antes si su condición o bonificación específica tiene fecha de caducidad), para comprobar el cumplimiento de las condiciones y poder continuar con su utilización.

Renovación obligatoria para < 15 La de los menores sí caduca

En cuanto a los menores de 15 años, la tarjeta actual, Buscyl < 15 AÑOS, dejará de funcionar a partir del 31 de diciembre, y por ello a partir del 1 de julio (y hasta diciembre) deberán ir sustituyendo de forma progresiva su tarjeta Buscyl < 15 AÑOS por la tarjeta Buscyl definitiva. Es decir, implica un cambio de tarjeta, pero la gratuidad continúa siempre y cuando sea un usuario empadronado en Castilla y León. Esto requerirá una nueva solicitud a través de www.buscyl.es.

Se descuenta la tarifa completa No podemos pagar el viaje de otra persona

La tarjeta es personal, pero sí podemos pagar el vieja de otra persona, pero sólo se aplicará la gratuidad o bonificación en la primera cancelación de viaje. La segunda persona podrá viajar, pero se le aplicará la tarifa ordinaria sin bonificación, y se descontará el importe del monedero de la tarjeta de transporte.

Penalizaciones Cuatro meses si no cancelamos viajes reservados

En caso de que el usuario realice tres reservas de viaje no disfrutadas sin haberlas cancelado previamente, se le penalizará con 4 meses sin gratuidad. Podrá seguir utilizando su tarjeta como monedero, abonando el importe de las tarifas ordinarias.