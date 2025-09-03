La peña Tierra Aranda celebra su fiesta con toques solidarios

Susana Gutiérrez Burgos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

La Peña Tierra Aranda celebrará este fin de semana su fiesta donde se unen actividades tradicionales, musicales, solidarias y gastronómicas. La cita, que se desarrollará entre el 5 y el 7 de septiembre, coincide con la celebración en Aranda de Duero de la Fiesta de la Vendimia de Ribera con una programación coordinada y con actos colaborativos.

Dos de las propuestas tendrán carácter solidario a favor de Cruz Roja. La primera es la talanquera solidaria que se desarrollará el sábado 6 de septiembre a partir de las 13:30 horas, en colaboración con la Denominación de Origen Ribera del Duero en el bar El Barriles. Allí se podrá degustar un vino de Ribera del Duero y una cazuelita de arroz a la zamorana. El colectivo peñístico, un año más, realiza también su tradicional Homenaje Solidario Al Chicharro. También el sábado, a partir de las 19:30 horas, se podrá disfrutar en la plaza del Trigo de vino de Ribera y un montadito de chicharro. Los tickets para cada uno de estos actos podrán adquirirse al simbólico precio de 2,50 euros durante toda esta semana en la sede de Cruz Roja, o en la Plaza del Trigo en una mesa que se habilitará al efecto.

Por otra parte, el domingo, a las 13:30 horas, se celebrará la tradicional misa en honor a la patrona en la ermita de Virgen de las Viñas. Una eucaristía donde cantará el coro de Fuenearmegil (Soria), que se ha hecho famoso como el coro de la España Vaciada por sus actuaciones en El Vaticano y la grabación de su primer disco.

Verbenas, toros de fuego, karaoke, charlas y pasacalles, completan la programación de esta peña arandina que cumple 51 años de vida.

Temas

Aranda de Duero